Se realizarán concursos de lectura y ensayos sobre las portadas creadas por el 75 aniversario de este diario

“Resumir 75 años, en 75 portadas, no es tarea fácil. Eso es un paseo por nuestra historia”, fueron las palabras de Nelson Rodríguez, director de elCaribe al dar por iniciada la novena jornada de exposición de las portadas históricas de este diario en la sede santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).



La exposición, que estará durante dos semanas en el lobby del Edificio Monseñor Agripino Núñez Collado de la PUCMM, muestra diversas etapas del medio fundado en 1948 y que hoy está disponible en versión impresa y digital, así como los acontecimientos de la vida nacional e internacional, que son enseñanzas para las nuevas y futuras generaciones.



En el evento participaron Julio Ferreira, vicerrector de la PUCMM, Mariano Rodríguez, decano de la facultad de ciencias sociales, humanidades y arte de la universidad, Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación, Luis Trinidad, director de comunicación, Alba Nely Familia, directora de CDN, canal 37, Carolina Cruz y Marianela Romeu, administradora general y directora comercial de Multimedios del Caribe.



“Ustedes van a ver el desarrollo del país, a través de esas portadas” expresó Rodríguez al referir que el desarrollo político, social, económico institucional y cultural de la República Dominicana, así como en la libertad de expresión y difusión del pensamiento y la prensa.



Esta exposición permite ver la evolución de periódico que se imprimía en blanco y negro a uno full color y con nuevos diseños. Esta exposición permite ver la evolución de periódico que se imprimía en blanco y negro a uno full color y con nuevos diseños. En octubre del 2000 se convirtió en el primero full color en el país y pasó del periódico estándar, tipo sábana, a convertirse en tabloide.



Mariano Rodríguez, quien habló en representación del rector, Secilio Espinal, agradeció elCaribe exponer sus portadas en la casa de altos estudios.



“Es momento de celebrar y nos unimos a la familia de elCaribe, en su celebración de esos 75 años. Comenzaron en los tiempos donde todavía lo digital no existía hasta llegar hoy en día, a la inteligencia artificial que permite y facilita el trabajo para que la información llegue en tiempo real, cuando sucede”, dijo Rodríguez al referir que cumplir 75 años, no es nada fácil, sobre todo, en el periodismo.



En el lobby del edificio dedicado a Núñez Collado, fueron colocadas portadas referentes al régimen de Rafael Leonidas Trujillo, la juramentación de los presidentes de la República Joaquín Balaguer, en los distintos momentos que gobernó, Juan Bosch, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader.



“Pensar que el periódico elCaribe nos acompañó a nosotros durante 75 años: momentos difíciles, momentos más fáciles. Tiempos de exilio, tiempo de presos políticos, tiempo de persecución, tiempo de poca libertad o ninguna libertad, y libramos todos una batalla acompañados por el periódico elCaribe cubriendo la noticia para que lo que ocurría no quedara en el anonimato”, expresó.



Refirió que las portadas en exposición, recogen momentos interesantes, que son sorprendentes para quienes nacieron después de la fundación del diario, así como para quienes vivieron los acontecimientos que allí se relatan.

Marianela Romeu, Mariano Rodríguez, Alba Nely Familia, Julio Ferreira, Nelson Rodríguez, Carolina Cruz, Ana Güichardo y Luis Trinidad. La exposición de las 75 portadas de elCaribe está en el edificio Moseñor Agripino Núñez.

Concurso y actividades



La directora de la Escuela de Comunicación de la PUCMM, Ana Bélgica Güichardo, destacó la serie de actividades que se llevarán a cabo junto a la exposición que da la oportunidad de abrir un debate sobre el conocimiento de los últimos 75 años de República Dominicana.



En la exposición también verán lo relativo al asesinato de las hermanas Mirabal, el ajusticiamiento de Trujillo, el Triunvirato: gobiernos militares que se formaron en el país, así como el cierre del periódico en 1965, la guerra civil dominicana y la inauguración de la basílica Nuestra Señora de la Altagracia.



“Los elementos que están dentro de estas huellas de las páginas de la portadas de elcaribe, nos van a dar, también, una verdadera escuela, porque así ha sido elCaribe, una verdadera escuela para muchos periodistas dominicanos”, refirió Güichardo.



Destacó que estos 75 años merecen ser conocidos por lo que dentro de la escuela se ha creado un espacio para varios concursos en el marco de la exposición.



Habrá un concurso lectura de noticias de elCaribe donde la persona que gane el primer lugar será entrevistado en el periódico y se subirá su video a las redes sociales. De igual modo, hay un concurso de ensayos.



El concurso de lectura se centrará en mostrar las habilidades de los participantes para la lectura de noticia de manera efectiva y convincente, tomando como referente la exposición “Portadas de elCaribe”, deberán demostrar su destreza en la lectura.



Además de estos concursos, durante las dos semanas en que estará la exposición en la PUCMM, se desarrollarán visitas guiadas y un taller de narrativa audiovisual a cargo del periodista, Alfonso Quiñones.



Exposición



Desde hace seis meses, 18 abril, elCaribe ha estado exponiendo, en diferentes escenarios, las portadas diseñadas como parte de las actividades conmemorativas de su 75 aniversario.



Estas portadas estaban diseñadas para ser presentadas en un cóctel con los articulistas y colaboradores que ha tenido el diario desde su fundación, sin embargo, la acogida del público asistente al evento, motivó a que se llevara a otros escenarios.



“Nosotros hemos superado las expectativas, es más, hemos sido superados. No esperábamos, no imaginábamos, lo que iba a significar este tipo de exposición en los lugares que ha estado”, manifestó Rodríguez en el escenario donde además de las autoridades de la Universidad, se encontraban estudiantes de las carreras de comunicación social, cine, derecho, medicina y otras que se imparten en la casa de altos estudios.



PUCMM, Santiago, fue sede de la séptima exposición. A partir del 8 de noviembre, se moverá a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y las primeras semanas de diciembres hasta enero, se expondrá en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez.

Ana Bélgica Güichardo, Mariano Rodríguez, Nelson Rodríguez y Luis Rojas. Addys Burgos, Marianela Romeu, Cindy Cabrera y Carolina Cruz. Natalí Faxas junto a estudiantes de comunicación de la PUCMM.

Qué encontrarán en las portadas

El 14 de abril elCaribe arribó a su 75 aniversario de aportes al periodismo dominicano y la libertad de expresión.



Sus portadas recogen el día en que un Boeing 757 se estrelló frente a las costas de este país y a consecuencia de ello murieron 189 personas; de igual modo, las 410 personas arrastradas por el desbordamiento del río Soliette y las más de 130 personas que se calcinaron en una de las cárceles del país.



También las visitas del papa Juan Pablo II, el derribo de las torres gemelas, el terremoto de Haití, el asesinato de John F. Kennedy. La primera emisión de televisión de La Voz Dominicana, los reinados de belleza, la victoria de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica, la Revolución Cubana, la caída del Muro de Berlín, la guerra de Iraq, los 600 jonrones de Sammy Sosa.