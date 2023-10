Santo Domingo, D.N. – El destacado actor y director de cine dominicano Manny Pérez, compartió sus reflexiones sobre el panorama cinematográfico actual y los desafíos que enfrentan los cineastas de República Dominicana, donde uno de los temas de gran interés que abordó fue el impacto del streaming en el cine independiente.

El actor agregó que a pesar de la creciente popularidad de las películas en plataformas como Netflix, existen numerosas producciones independientes que merecen atención y apoyo “el streaming está dañando el cine independiente”.

En una entrevista para Siendo Honestos de la periodista Katherine Hernández, Manny abordó varios temas de relevancia en la industria del cine actual e identificó el progreso del país como un cambio que debe verse primero en los políticos con un enfoque en las necesidades básicas de las zonas más vulnerables del país.

“tenemos pueblos sin luz y sin agua, señores 2023 sin luz y sin agua, ¿por qué? Tenemos que enfocarnos en lo básico, que es: agua, electricidad y educación” señaló.

Manny Perez también compartió su visión sobre la situación actual del país e hizo comparaciones de hace cinco años atrás con relación a la delincuencia y lo servicios básicos que debe ofrecer un gobierno, donde además se visualizó si tuviera a su cargo el papel de líder en el camino hacia un futuro más prometedor para la nación.

“A mí me han dicho que me meta a la política, pero a mi me mandan a fusilar rápidamente porque lo primero que haría sería meter a mucha gente presa” apuntó.

Con relación a la huelga de actores en los Estados Unidos, Manny también aclaró posibles negociaciones entre los grupos y destacó las luchas constantes que sostienen para garantizar que cada vez que las plataformas más famosas del mundo exhiban una película puedan recibir una compensación justa “estamos peleando para que cada vez que Netflix exhiba una película, nos paguen por ella”, afirmó el actor.

El destacado actor de cine, quien además ha tenido papeles importantes en Hollywood también abordó las disparidades salariales entre los cienastas de República Dominicana y el extranjero donde precisó la importancia de una unión entre los actores dominicanos para una revisión de salarios dentro de la industria del cine.

Manuel Pérez Batista, mejor conocido como Manny Pérez, es oriundo de Baitoa, Santiago de los Caballeros, es un actor y guionista dominicano conocido por su participación en numerables series de televisión como The Blacklist, Third Watch, FBI: Most Wanted, la película Washington Heights y actualmente en una de las más taquilleras en la industria del cine: The Souns Of Freedom.–