En Cristo Rey se encuentra el nuevo pulmón del sector: Cristo Park. En este extenso parque encontrará zonas donde hacer picnics, zonas de juego y zonas deportivas.



Allí, en el corazón de este frenético barrio, acuden los ciudadanos a desahogarse.



Incluso, este domingo en la mañana decenas de jóvenes jugaban basketball en las diferentes canchas del complejo creativo; los más pequeños jugaban en los columpios, mientras que otros simplemente se encontraban en el área disfrutando del agradable ambiente que había en las primeras horas del día.



Ayer varios moradores contaron a elCaribe cómo el nuevo parque, que posee canchas deportivas, gimnasios, vivero, un anfiteatro, pabellones sociales, baños, parqueos y una estación de policía, les ha cambiado la vida.



Saneamiento de cañadas



Para Juan Francisco Santana, un residente del sector La Agustinita, este parque vino a resolver un problema de arrabalización, contaminación y enfermedades con el saneamiento de las cañadas que ahora atraviesan por debajo del parque.



“Un cambio del cielo a la tierra. Esto era arrabalización, mucha basura, un mal olor extremo y gracias a las autoridades pudieron cambiar el panorama del sector”, resalta.



El beneficio para su hijo autista



Para la madre de un niño con trastorno del espectro autista (TEA), esta área creativa ha sido de mucho beneficio.



Lucia Dicila cuenta que ahora todos los días saca a su hijo a jugar en un lugar seguro y que además cuenta con vigilancia permanente de agentes policiales.



“Es una obra magnífica de verdad que sí”, resalta la madre quien reside también en el sector La Agustinita.



El Centra Park redujo la delincuencia



Hilda Vargas es otra residente del Sector Cristo Rey que describe el panorama de inseguridad y delincuencia que se vivía en la zona antes de la creación del parque.



Dice que antes había dos bandas que se enfrentaban a tiros a plenas horas del día y que era común encontrar personas muertas en el área donde hoy está el Cristo Park.



Detalla que en el área era común plagas de mosquitos, ciempiés, cacatas y ratones que producían enfermedades como leptospirosis, dengue y tifus.



Lupe Cuevas de igual modo cuenta que ahora los moradores se sienten seguros de salir a ejercitarse o simplemente a crearse porque antes era imposible por la ola de atracos que había en la zona.



“Antes tú no podías ponerte al frente de tu casa con un teléfono porque se tiraba un motorista y te decía préstamelo que es mío. Ahora todo el que quiere salir a caminar o ejercitarse lo puede hacer con seguridad porque tenemos vigilancia por todas partes”, expresa la joven de Cristo Rey.



Explica que ya no se dan los enfrentamientos a tiros entre las bandas que se disputaban el control de algunas zonas, lo que da mucho alivio porque ya no tiene que desvelarse de noche como cuando sonaban los disparos y temía que una bala penetrara su casa de zinc e hiriera a unos de sus hijos.



Sectores beneficiados



Los sectores que son beneficiados de manera directa con la obra del Cristo Park son Ensanche La Fe; Cristo Rey; La Agustina; Barrio Obrero; Arroyo Hondo y La Puya de Arroyo Hondo.



Cristo Park fue construido encima de la cañada Tiradentes de 1.5 kilómetros de largo que, por años, fue un nido de vándalismo, aguas residuales, basura y escombros, convertido en un atractivo parque.

Los moradores disfrutan del parque durante la mañana de ayer.

Atractivos que se pueden ver en Cristo Park

Dentro de los elementos ambientales y recreativos que tiene el Cristo Park figuran las áreas de juegos infantiles, cinco pabellones para realizar actividades, anfiteatro para 300 personas, un vivero, una ciclovía, dos canchas de baloncesto, una profesional y otra juvenil, dos canchas de voleibol, una cancha de soccer, gimnasio, glorieta, también un destacamento de policías, baños, y más de 150 parqueos disponibles. Además, la recuperación de imbornales, sistema con pozo y arboles.