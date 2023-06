El director de la Oficina Para el Reordenamiento Terrestre (Opret), Rafael Santos, insistió ayer en que el Metro de Santo Domingo continúa operando con normalidad pese al paro de laborales que mantienen 100 empleados desde la semana pasada por aumento salarial y supuesta explotación laboral.



Ante el paro de labores de los operadores, el funcionario recordó que continuarán desvinculando a los empleados que no cumplan con sus funciones conforme lo que establece la Ley de Función Pública.



“Si no trabajan, ¿qué usted cree? Nosotros estamos trabajando normalmente, lo que pasa es que nosotros no podemos obligarlos a ellos a trabajar. El que no trabaja será desvinculado (…). Ellos se precipitaron a paralizar el Metro y ustedes saben lo que significa paralizar el Metro, es un caos en la ciudad. El Metro es un servicio de alta prioridad nacional y es considerado como un servicio de alta seguridad nacional”, puntualizó.



El director de la Opret indicó que el llamado a paro no ha tenido efecto y que incluso, la pasada semana, que fue cuando los operadores decidieron hacer la huelga pacifica, el Metro de Santo Domingo dio servicio a ocho mil usuarios más que la semana anterior.



Ante la crítica de que los servicios del sistema han desmejorado, Rafael Santos negó que las escaleras estén fuera de servicio como han denunciado usuarios del Metro a través de las redes sociales.



“Hay doscientas doce escaleras. Al día de hoy, podemos decir que hay ocho escaleras en mantenimiento. Eso significa que el noventa y siete por ciento de las escaleras en servicio. Son escaleras que tienen quince años trabajando dieciocho horas diarias y ya están viejas y dan sus problemas, pero nosotros estamos encimas de ellas que podemos decir que el noventa y siete por ciento de las escaleras están en funcionamiento”, dijo Santos.