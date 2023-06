Email it

Organizaciones políticas establecen primarias con padrón cerrado hasta encuesta y asambleas de delegados

El plazo que otorga la Junta Central Electoral (JCE) para que los partidos políticos determinen los métodos, el alcance y las demarcaciones que serán incluidas en sus respectivos procesos internos venció ayer a las 12:00 del mediodía.



Cumplido el tiempo establecido, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) estará realizando primarias con el padrón cerrado para seleccionar los candidatos a nivel presidencial.



También bajo esa modalidad escogerán las diputaciones y alcaldías de algunas demarcaciones que serán identificadas posteriormente por el partido mediante la realización de encuestas. Además, han especificado que los lugares que requieran primarias serán notificados antes de las fechas exigidas por el calendario electoral.



Las primarias del PRM con padrón cerrado incluirán la totalidad de las diputaciones de ultramar, las regidurías y vocalías a nivel nacional, así como los distritos municipales (con excepción de 50 que ya fueron identificados por el partido ante la JCE).



La Fuerza del Pueblo y el Liberación Dominicana



La Fuerza del Pueblo (FP), en cambio, ha decidido no realizar primarias en ninguno de los cargos electivos de cara a las elecciones de 2024. Por el contrario, ha optado por someterse a un proceso interno en que todas las candidaturas serán seleccionadas mediante encuestas y asambleas de dirigentes.



“El pasado lunes 05 del presente mes de junio, la Dirección Política del partido en atención a lo que establecen los estatutos y normas internas, así como las resoluciones de la Dirección Central de fecha 25 de marzo del presente año y el Congreso Nacional Extraordinario “Domingo Jiménez”, celebrado en fecha 27 y 28 del mismo año, asumió la decisión de no optar por el método de primarias para la selección de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular para las próximas elecciones del año 2024”, señaló la misiva de la FP enviada a la JCE.



En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el director de comunicaciones, Héctor Olivo, confirmó que realizarán la selección de las candidaturas a senadores, diputados, alcaldes y directores mediante el método de encuestas y asambleas de delegados, esto último incluye la ratificación del nivel presidencial.



Además, los regidores y vocales serán elegidos por la asamblea de delegados en la demarcación de cada territorio; esto significa que la escogencia dependerá de los presidentes de comités intermedios, comités de base y de los miembros del Comité Central de cada área geográfica.



Sin primarias



El secretario general del partido Opción Democrática (OD), Franiel Genao, explicó que había propuesto a la JCE la posibilidad de hacer unas primarias conjuntas con otras entidades políticas alternativas; sin embargo, esta fue rechazada.



Es por eso que decidieron no realizar primarias, sino asamblea de delegados para definir las candidaturas a todos los niveles.



Otra entidad que ya había decidido la modalidad de asamblea de delegados y encuestas es el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



Lo mismo dictaminó el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que utilizará convención de delegados para el nivel presidencial, senadores, alcaldes y directores. Mientras que usará el método de encuestas para los diputados, regidores y vocales.



Otros como Alianza País, Partido Unidad Nacional, Dominicanos por el Cambio y el Bloque Institucional lo harán mediante convención de delegados.



Calendario de la Junta Central Electoral



En abril, la Junta Central Electoral presentó el cronograma de plazos legales con miras a las elecciones del 2024, adaptados a la modificación de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.



El documento contiene 114 plazos que habrían de cumplirse para la celebración de los procesos que administra la JCE. También incluye 14 disposiciones relacionadas con los procesos internos para la selección de candidatos, 48 plazos que atañen a las elecciones municipales y 52 plazos que deberán cumplirse en la organización de las elecciones de mayo de 2024.



El calendario establece que el 2 de julio se inicia el periodo de campaña interna o precampaña para la selección de precandidatos a puestos de elección popular.



Recorrido electoral



La JCE ha establecido que el 1 de octubre del 2023 se realizarán las primarias de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y el 29 de del mismo mes las convenciones y asambleas de esas organizaciones.



En cuanto a las elecciones municipales, en las que se escogerán alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías, estas se realizarán el 18 febrero de 2024 y las elecciones presidenciales, senatoriales, diputaciones y diputados de ultramar se realizarán el 19 de mayo de 2024.



En caso de una segunda vuelta, si fuese necesario, se estarían realizando el 30 de junio del 2024.

El presupuesto requerido por la Junta Central Electoral

En enero de 2023, el Gobierno dominicano anunció la asignación de un total de 2,000 millones de pesos adicionales al presupuesto de dicha institución para este 2023. El monto asignado representa un incremento del 35 % del presupuesto total de la Junta para el año 2019. En ese momento, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, señaló que de los 2,000 millones de pesos adicionales, 1,500 millones serán utilizados para el manejo de los procesos electorales como proyectos de compras, contrataciones y adquisiciones para las primarias y las elecciones de 2024. En tanto, 500 millones serán acreditados para compensar el déficit de 2022. Esto representa un total de 4,500 millones de pesos para el presupuesto de la Junta Central Electoral en este 2023. Esta asignación a la JCE por parte del Gobierno se debió a que Jáquez Liranzo había advertido que el bajo presupuesto ponía en riesgo el montaje de las elecciones del 2024.