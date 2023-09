El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier, planteó que en caso de no llegar a un acuerdo respecto a la construcción de un canal en el río Masacre del lado haitiano, la República Dominicana y Haití deben considerar un arbitraje internacional para dirimir el conflicto que mantiene en malestar a ambos pueblos.



“Creemos que de no ponerse de acuerdo en el marco del diálogo bilateral, las partes tienen que solicitar un arbitraje internacional, un tercero imparcial que pueda ayudar a buscar el camino de resolver el conflicto”, recomendó el religioso en rueda de prensa, este viernes, en la que convocó a jornada de oración para bajar las tensiones entre las dos naciones.



Charpentier consideró de sorpresiva la decisión del Gobierno dominicano de cerrar la frontera por tierra, mar y aire hasta que se detenga la obra hídrica que alterará el curso del importante río fronterizo. En ese sentido, hizo un llamado a la calma a la población tanto haitiana como dominicana. “La diáspora haitiana aquí en la República Dominicana está un poco tensa, tiene miedo de salir. Hemos estado llamando a compañeros y pastores, sin embargo no han respondido”, expresó el defensor de los derechos de los inmigrantes. Agregó: “Compartimos una misma isla y estamos obligados a dirimir nuestros conflictos en armonía mediante el diálogo, pero también hay que reconocer que todos los estados, en el caso específico la República Dominicana, tiene todo el derecho de asumir responsabilidades frente al tema de soberanía, pero también tanto la soberanía como la paz son derechos colectivos, son derechos humanos de los pueblos y nosotros preferimos también que pensemos en la paz, en la solidaridad entre los dos pueblos”, sostuvo. El Gobierno dominicano insiste en que con la construcción del canal del río Masacre viola el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 firmado por la República Dominicana y Haití.