El presidente Luis Abinader entregó una nueva academia de educación policial en la provincia Espaillat

A partir de ahora, los nuevos aspirantes a policías o conscriptos, como también se les conoce, se entrenarán en un nuevo centro de formación establecido en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, que ayer fue inaugurado por el presidente Luis Abinader.



Se trata del resultado de la adecuación de las instalaciones que pertenecían al antiguo Hotel Bahía Príncipe Río San Juan, que tiene una capacidad de 845 habitaciones, en el que se alojarán 1,200 conscriptos inicialmente, con proyección en una segunda etapa de 3,000 por semestre. Dichas instalaciones fueron arrendadas al Grupo Piñero.



Al pronunciar un discurso, el presidente Luis Abinader arengó a los aspirantes a policías a aprender los lineamientos, reglamentos y directrices del cuerpo del orden, tras afirmar que el país requiere de agentes bien formados, con cuadros de mando y diseños de actuación eficiente.



Por ello, resaltó, que de acuerdo con la planificación establecida, en cada programa de formación participarán 120 docentes universitarios y 180 instructores policiales por cada 1,000 agentes seleccionados.



“Por años la falta de espacios adecuados había sido un obstáculo que impedía cumplir con la meta de entrenar y formar con modernidad a los nuevos agentes policiales. Teníamos a nuestros policías desatendidos y en condiciones no dignas”, precisó.



Indicó, a su vez, que formar, retribuir y dignificar los espacios de los policías ha sido una tarea en la que el Gobierno se ha centrado desde el principio y que ha ido cumpliendo.



“Este programa de formación que se implementará en este moderno centro para los nuevos policías está diseñado para adquirir competencias con el propósito de desarrollar en ellos las habilidades y destrezas necesarias que deben demostrar ante los ciudadanos”, indicó.



De igual forma, apuntó que la formación de los policías es esencial para brindar a la sociedad una respuesta efectiva a sus demandas y generar un clima de seguridad y cultura de paz.



“Aquí y ahora reafirmamos y renovamos nuestro compromiso y decisión de continuar cambiando el Sistema Educativo Policial. Hoy confirmamos que estamos renovando de manera integral a los miembros de nuestra Policía Nacional, y lo hacemos con la apertura de este centro amplio, cómodo y ajustado a las necesidades de la institución para entrenar y capacitar a sus miembros”, aseveró.



Al dejar en operación la nueva academia policial, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, aseguró que la escuela de entrenamiento policial, campus Gaspar Hernández será un referente a imitar no sólo para las demás escuelas del país, sino para toda la región del Caribe.



El funcionario aseguró que la reforma y transformación de la Policía continuará con pasos firmes, porque esa es la voluntad política y determinación del presidente Luis Abinader, debido a su visión de transformador, que es lo que hace posible esta reforma.



“No podemos hablar de transformación y profesionalización de la Policía y al mismo tiempo continuar con los patrones del pasado, cuando se enviaban a las calles agentes policiales con solamente tres meses de entrenamiento, quiero que sepan que son cosas del pasado enviar a las calles policías al vapor a cuidar ciudadanos” sostuvo Vásquez Martínez.



El ministro de Interior agradeció los aportes con trabajo y dedicación que vienen haciendo al proyecto doña Elena Viyella de Paliza, Roberto Santana, Mu-kien Sang Ben y Servio Tulio Castaños Guzmán.

“Debo reconocer la apertura que han tenido todos los miembros de la Policía bajo la dirección del mayor general Eduardo Alberto Then y al presidente Abinader por su determinación para que sea posible una auténtica reforma policial”, sostuvo.



“Hoy, con la inauguración de esta Escuela de Entrenamiento Policial, campus Gaspar Hernández, del que saldrán altamente capacitados tres mil agentes cada año, por lo que “ podemos decir que la transformación y profesionalización de la Policía está bien encaminada”, aseguró el ministro.



La Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo la integran Mu-kien Sang, Roberto Santana, Miguel Escala, Eladio Uribe, Radhamés García González, Osvaldo Santana y Gregorio Montero.



Elena Viyella, miembro de la Junta Directiva del IPES y del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional, manifestó que la educación técnica y la instrucción policial con mayor entrenamiento de los instructores y de los docentes, son dos pilares claves de la Reforma de la Policía Nacional.

Policías en la Escuela de Entrenamiento Policial, campus Gaspar Hernández.

El centro

Desde ya, 700 aspirantes a rasos, luego de agotar el proceso de selección, están recibiendo entrenamientos en las referidas instalaciones, las cuales han sido adecuadas estructural y operativamente, y se les agregaron aulas de clases, salones para conferencias presenciales y virtuales.



De igual forma, se les ha dado acceso a la oferta de cursos complementarios y especializados, y técnicas de desescalamiento de conflictos. Cuenta, además, con áreas para entrenamiento en artes marciales y defensa personal, piscinas y playa para entrenamiento en técnicas de rescate, primeros auxilios y natación, comedores, explanada de entrenamiento, pista de obstáculos, gimnasio, centro de servicios de copiado y escaneado de documentos, polígono de tiro al aire libre y virtual, unidad de primeros auxilios y de atención primaria, comedores, áreas de esparcimiento y deportes.



Según el Gobierno, la inversión en adecuar la infraestructura fue realizada por los propietarios, el Grupo Piñero, y la terminación y equipamiento de la escuela de entrenamiento la hizo un grupo de empresas del sector privado.