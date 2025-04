El presidente aseguró que no hay territorio en el país que no esté bajo el control de las autoridades

El presidente de la República, Luis Abinader, destacó que su gobierno ha sido uno de los más preocupados y ocupados en abordar la cuestión migratoria, subrayando las múltiples acciones implementadas desde que asumieron el poder a favor de Haití.

Durante su participación en LA Semanal, Abinader recordó que, apenas cuatro meses después de asumir la presidencia, sostuvo una reunión con el entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, (luego asesinado) en la que se discutieron medidas clave, como la creación de hospitales en la zona fronteriza haitiana para atender a las parturientas, la construcción de un muro fronterizo y una mayor colaboración para evitar la inmigración irregular.

Abinader también recordó su postura durante la Cumbre de las Américas de 2022, donde fue el único presidente que no firmó el Tratado Migratorio, a pesar de que todos los demás, incluyendo el presidente de Estados Unidos, lo firmaron. “Fui el único que no firmé el Tratado Migratorio, porque pensaba y pienso que no eraconveniente para el país”, afirmó.

Dijo que su gobierno ha tomado medidas para reducir la mano de obra irregular, como la aprobación de una línea de crédito para financiar equipos en sectores como construcción y agricultura.

El presidente dijo que ha levantado su voz en todos los foros internacionales sobre la crisis en el vecino país. “En todos los foros internacionales hemos gritado sobre la situación de Haití”, expresó.

Además, Abinader informó que la República Dominicana sigue deportando a miles de inmigrantes haitianos de manera semanal, detallando que la semana pasada, realizaron operativos en zonas como El Hoyo de Friusa y Mata Mosquito, donde se realizaron deportaciones.

Sobre las protestas

El presidente Abinader aseguró que su gobierno no permitirá desórdenes, y subrayó que las protestas solo se podrán ejecutar siempre y cuando se realicen en orden y en paz.

“Este gobierno no va permitir desorden. Pueden protestar lo que quieran, con orden y en paz. Que quede claro eso, en orden y en paz”, afirmó el mandatario refiriéndose a los enfrentamientos entre agentes militares y civiles generados durante la marcha del pasado domingo en el Hoyo de Friusa, en la provincia La Altagracia.

Abinader enfatizó que la República Dominicana es una nación democrática donde las protestas pacíficas son permitidas.

“Aquí se hacen protestas todos los días, y eso es bueno”, expresó, al destacar la importancia de la libertad de expresión. Sin embargo, reiteró que las protestas deben llevarse a cabo de manera pacífica, respetando el orden y la ley.

El presidente también rechazó las acusaciones de que territorios como Mata Mosquito y El Hoyo de Friusa, no estén bajo el control de las autoridades. “Eso es falso y mentira. No hay territorio en el país que no esté bajo el control de las autoridades”, aseveró, desmintiendo rumores que han circulado sobre supuestas zonas no controladas por el Estado.

Abinader también señaló que la Policía Nacional cumplió con las disposiciones establecidas para garantizar el orden durante la marcha en el Hoyo de Friusa.

“¿Qué pasó con la marcha del Hoyo de Friusa? Preguntemos a los organizadores”, dijo el mandatario al tiempo que destacó que la Antigua Orden Dominicana, organizadora de la manifestación, había felicitado a la Policía por la forma en que se manejó la situación, y destacó que se cumplió con la ruta que se había acordado durante la marcha.

Detienen e investigan a 32 personas

Luego del enfrentamiento violento entre miembros de la Policía Nacional y manifestantes que marcó el fin de la marcha contra la migración ilegal organizada por la Antigua Orden Dominicana en el Hoyo de Friusa, 32 personas se encuentran detenidas para fines de investigación.

La información fue compartida tras la reunión semanal de seguimiento a la seguridad ciudadana por el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien indicó que a esas personas se les ocupó un arma de fuego en el área, dos machetes y dos cuchillos.

Cholitín

“Hay zonas 10 veces con más haitianos que Friusa”

El senador de La Altagracia, Rafael Duluc (Cholitín), cuestionó ayer el hecho de que el movimiento Antigua Orden Dominicana realizara la marcha “nacionalista” del pasado domingo en El Hoyo de Friusa, Punta Cana, y no es cogería alguna otra demarcación del país más poblada de nacionales haitianos que esa. El congresista denunció que en la República Dominicana a “donde quiera hay muchos haitianos” y que hay pueblos y sectores que tienen 10 veces más de esos nacionales que El Hoyo de Friusa. “¿Por qué se elige El Hoyo de Friusa para hacer una marcha

de una situación que es conocida de todos y que tiene 30 años lo que ha ocurrido en el hoyo de Friusa (…). Eso no eso del PRM, eso no es de Luis Abinader, El Hoyo de Friusa lo estoy denunciando yo hace 20 años”, manifestó.