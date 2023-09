Dajabón,- El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), José Ramfis Domínguez Trujillo, solicitó de las autoridades del vecino país de Haití, respetar el artículo 10 del tratado de 1929, sobre uso de las aguas fronteriza, ya que el mismo establece que no puede ser alterado el curso de las mismas.

Ramfis Trujillo visitó este jueves la franja fronteriza por Dajabón, donde se ha origina un conflicto por la construcción de un canal que desviará hacia territorio de Juana Méndez, las aguas del río Masacre, afectando en esta parte la producción nacional.

Explicó que está en la frontera, ante la preocupante situación que es de alta preocupación, porque se está violando algo natural, orgánico como es el caso del río, que está siendo violentado por Haití.

Calificó de mentiroso e irresponsable el gobierno Haitiano, quienes atribuyen dicha construcción a sectores privado.

Pide al gobierno aclarar firma de acuerdo

Sobre las versiones que circulan sobre un documento que había firmado el gobierno Dominicano el año 2021 con sus homólogos de haitiano para la construcción del canal, entiende que el estado debe dar una explicación sobre eso.

Muro fronterizo

Así mismo dijo sobre el muro fronterizo, que este es una falsa y que debe ser reforzado más, para evitar que siga siendo cortado por los haitianos y que se cree también otro muro fronterizo comercial para los residentes en esta zona vivan.

Sobre las tragedia que registra la historia

Consideró que el uso de las fuerzas armadas y anuncios bélicos por parte del gobierno, es inapropiado, por lo que llamó a desistir de esos propósitos, para que no que se repitan casos como el de las historias, aconsejando que esto es para equipos antimotines y no armamentos bélicos lo que se requiere, para que no se repita la masacre.

“No podemos utilizar la situación como una arma política, se requiere de pasos firmes, como es una ley que radique la presencia de haitianos indocumentados incluyendo los militares que son cómplices de esa situación y que sea condenados a 20 y 30 años, todo el que se vea implicado en eso”, dijo.

“Aquí hay que tomar en cuenta de nuestras autoridades, que tomen el tema con seriedad, no politiquería como se está haciendo actualmente, porque aquí se está formando una plataforma política electoral”, apuntó Domínguez Trujillo.

Consideró que si Haití como socio comercial está violando, hay que desviar el comercio hacia otros puntos que generen economía.

Condena a la ONU

También condenó la publicación falsa de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) que da cuenta de que las parturientas haitianas están siendo sacadas de los hospitales del país, ya que aquí no hay medicina para los nuestros y esos extranjeros absorben una cantidad del presupuesto destinado para medicinas de los dominicanos.

Que Haití force sus gente

Finalizó diciendo que Haití debe forzar a los comerciantes de su país que están construyendo el canal y quiten el control que tienen grupos creando situaciones difícil entre ambas naciones.

Ramfis Trujillo visitó la zona acompañado del personaje pintoresco conocido como el doctor Fadul, de la ciudad de Santiago, quien dijo que está la frontera para buscar a Claude Joseph, ex primer ministro de Haití y enterrarlo en este lugar.