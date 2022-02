Reformas constitucionales con gran impacto electoral

Desde la reforma constitucional del 1994 que revolucionó el sistema de elección del Ejecutivo y prohibió la reelección presidencial, los cambios en las reglas del juego y los intentos por modificarlas, han tenido un gran impacto político-electoral, en cinco de siete elecciones presidenciales de 1996 al 2020.



Solo en los comicios del 2000 y el 2008, no hubo un tema de reforma constitucional de por medio, pero incluso, en el caso de la elección del 2000 hubo asomos cuando varios dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) instaron al entonces presidente Leonel Fernández a “apretarse los pantalones” y modificar la Constitución para que se repostulara.

Los pasados comicios estuvieron fuertemente impactados por la lucha en contra de la reforma constitucional que encabezó el expresidente Fernández. El tema capturó la agenda de la opinión pública y según las encuestas tenía el rechazo de casi el 70% del electorado. En 2019, cuando todo apuntaba al sometimiento del proyecto, la intervención del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, detuvo el plan.

La lucha que inició en 2015, se profundizó en los años siguientes y fue la causa de la división del poderoso partido morado que luego de 16 años de hegemonía salió del poder en 2020, derrotado en todos los niveles de elección. Ese proceso reconfiguró el panorama partidista con el surgimiento del partido, Fuerza del Pueblo (FP), que fundó Fernández tras la salida del PLD.

En 2015, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió someter una reforma solo para permitir la reelección de Danilo Medina, un hecho que sembró la división de la organización y quitó la posibilidad de Fernández de presentarse como candidato ante el apoyo de casi el 80% del electorado que tenía Medina. De paso, sacó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) del escenario como opción de poder luego que Miguel Vargas firmó un acuerdo con Medina de apoyo a la reforma y de alianza electoral.

El mismo hecho, empujó el crecimiento electoral del naciente Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de Luis Abinader, por ser la única opción opositora.

La reforma del 2010, habilitó al expresidente Hipólito Mejía para volver a ser candidato presidencial, y un año y tres meses más tarde le ganó la convención a Miguel Vargas, algo que no se vislumbraba en 2011. De paso, ese cambio dejó habilitado al expresidente Fernández para volver a presentarse a la Presidencia.

Ese hecho también, selló la división del PRD que en el último tramo de la campaña perdió la elección aunque arrancó con gran ventaja frente al entonces gobernante PLD. El cambio en la Constitución fue producto de un acuerdo entre Vargas, líder del PRD, quien había sido candidato en 2008 y el entonces presidente Fernández en el famoso pacto de las “corbatas azules” firmado en mayo de 2009.

En 2002, el gobierno del PRD encabezado por Hipólito Mejía aprobó una reforma para permitir la reelección del entonces Presidente. Ese hecho, selló la división del PRD en pleno gobierno ante la oposición radical del presidente de ese partido, Hatuey De Camps, quien en la campaña llamó a votar contra Mejía.

Luego de la derrota, el fallecido político fue a la tumba de Peña Gómez en señal de reivindicación del discurso antireelección que históricamente había levantado el PRD. Fue expulsado del partido blanco y fundó el Partido Revolucionario Socialdemócrata (PRSD).

El mayor impacto electoral de una reforma constitucional fue el de 1994. El Pacto por la Democracia además de prohibir la reelección presidencial, aprobó que para ganar la Presidencia se requería la mayoría calificada de 50+1 y el sistema de doble vuelta.

Actualmente ese debate ha vuelto luego que la dirigente del PRM, Milagros Ortiz Bosch, criticara ese requerimiento para ganar la presidencia y los antiguos compañeros del fallecido líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, afirmen que ese porcentaje se aprobó para impedir que llegara a la Presidencia. Según algunas figuras que participaron de los acuerdos originalmente lo pactado fue un 45% para ganar, pero que luego se varió.

Ese cambio tuvo un gran impacto en las elecciones del 1996, Peña Gómez sacó 46% en la primera vuelta, pero no llegó al 50+1 en la segunda ronda, lo que sí lograron el PLD y Fernández con el apoyo del fallecido líder político Joaquín Balaguer y el PRSC.

¿Cuál sería el impacto político de una reforma?

Actualmente, el Poder Ejecutivo sometió una nueva propuesta de reforma a la Ley Sustantiva que se discute en el Consejo Económico y Social (CES) y el principal argumento es garantizar la independencia del Ministerio Público. Habría que ver el impacto en el 2024 que tendría pues hay quienes consideran que si se convoca la Asamblea Nacional Revisora el PRM no cuenta con los votos necesarios para el cambio y que podría llegar a un acuerdo con el PLD, bajo el liderazgo de Medina, que garantizaría la rehabilitación del exmandatario. Incluso, hay juristas como Enmanuel Esquea Guerrero que sostienen que si se hace la reforma quedaría eliminada la vigésima disposición transitoria de la Constitución que impide a Medina aspirar a la Presidencia. En ese caso, habría que ver si se abre el debate de que el ahora presidente del PLD podría volver a presentarse para otro período bajo el argumento de la irretroactividad de la ley. No hay dudas del impacto político de esa reforma, pues el solo hecho del debate trae al escenario una figura del peso del expresidente Medina y con ese hecho, dificulta la elección de un candidato potable en el PLD, generaría división en el partido morado y toda la oposición política. Hasta ahí, luce conveniente para el PRM y el presidente Abinader, pues la división es el escenario ideal para el éxito de un proyecto electoral, pero la experiencia del PLD en 2020 enseña que en la política los factores imponderables no deben subestimarse.