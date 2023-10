Misioneras Dominicas del Rosario, Fraternidad de Laicos y Laicas y Frailes Dominicos en El Seibo denunciaron que autoridades migratorias del país están cometiendo atropellos en contra de la población haitiana asentada en bateyes de la zona.



En un comunicado señalaron que “se están cometiendo atropellos de instancias gubernamentales, como es la Dirección de Migración, con conocimiento o no de sus autoridades”.



“El pasado lunes 18 de septiembre en la madrugada irrumpieron en las casas de familias de los bateyes de El Seibo, las subieron violentamente en camiones y fueron llevadas al Centro de Detención de Haina vulnerando sus derechos”, indica el documento.



Los dominicos relataron que “desde las 2:00 a.m. de la madrugada tumbaron las puertas de las casas, sacaron a adultos y menores, algunos semidesnudos porque no se les permitió recoger sus pertenencias ni vestirse”.



Además fueron golpeados y amenazados “si grababan o pedían ser escuchados; registraron sus pertenencias y les robaron dinero, celulares, y cualquier otro objeto de valor”.



Agrega el comunicado que, incluso no les solicitaron la documentación para identificarse y “si la presentaban se la rompían o botaban, haciendo caso omiso a las evidencias que presentaban sobre la condición migratoria de unos o la identidad dominicana de otros”.



Los religiosos detallaron que hubo casos de personas con su cédula dominicana que fueron llevados a Haina, aun habiendo presentado su identificación y que luego, al día siguiente, los familiares lograron sacar de allí presentando las mismas evidencias.



“Nos sentimos urgidos a pronunciar un llamado a la conciencia como ciudadanos de una misma Humanidad y como cristianos”, indicaron.