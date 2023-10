Ayer se entregó a la Policía Nacional el zacateca del cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este, Hilario Pascual, conocido como “Grillo”, quien se encontraba prófugo luego de no haber dado sepultura a los cuerpos de seis bebés.



El zacateca llegó en compañía del comunicador Ramón Tolentino y algunos familiares para rendir cuentas de lo que se le acusa.



En la Policía Nacional fue recibido por el vocero de la entidad, Diego Pesqueira.



El Grillo indicó que se encontraba bajo los efectos del alcohol cerca del cementerio, cuando miembros de la funeraria le pusieron los cadáveres y le entregaron 1,000 pesos, sin ningún documento.



Luego dijo que la funeraria le entregó los cuerpos a las 6:00 de la tarde cuando el camposanto ya había cerrado y que él olvidó que debía disponer de estos.



Por otro lado, la administración del cementerio Cristo Salvador negó que el apodado “El Grillo”, sea empleado de la entidad o zacateca, como dijera el propietario de la funeraria La Popular.



“Cuando se dice esa palabra o se utilizan esos términos de zacateca se entiende que es un empleado del Ayuntamiento o del cementerio en sí. Sí, esa persona trabaja para el cementerio pero no específicamente para el Ayuntamiento, es un empleado del sindicato de albañiles, que opera de manera independiente al ayuntamiento dentro del cementerio”, explicó Virgilio García, administrador del cementerio Cristo Salvador.



Aseguró que “El Grillo” es empleado de la Funeraria La Popular que funciona como intermediario, como es común en los cementerios.



Señaló que de parte del Hospital Ciudad Juan Bosch, no tiene registro de entierros de cadáveres en ese camposanto, como acurre con otros centros de salud que cumplen con el protocolo consistente en la presentación de un documento firmado y sellado del hospital y un acta de defunción anexa.