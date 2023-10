SANTIAGO – El Candidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, Víctor Fadul, calificó como una verdadera fiesta de la democracia la masiva, entusiasta y ordenada asistencia de peledeìstas en la Asamblea de Delegados que se desarrolla hoy en el municipio, para elegir sus candidatos a regidores y vocales.

“Hoy se demuestra que los diferentes estamentos del Partido de la Liberación Dominicana se encuentran fortalecidos y con el objetivo de trabajo conjunto para el triunfo en las elecciones municipales del próximo año, lo que quiere decir, que el desarrollo y la inversión en Santiago no se va a detener, porque Santiago no puede retroceder”, afirmó Fadul, tras ejercer su derecho al voto hoy, en el bajo techo de Los Jazmines, donde sufragaron los delegados de la circunscripción No. 3.

“Felicitamos a la dirigencia del del PLD en Santiago por esta extraordinaria muestra de organización, de disciplina y orden para el montaje y desarrollo exitoso de este proceso electivo, enfatizó” , Fadul.

“Nuestros aspirantes son mujeres y hombres trabajadores, comprometidos servidores, que están dispuestos a ofrecer lo mejor de sí al Partido y al pueblo, tenemos la seguridad que los que sean elegidos hoy cumplen con todos los requisitos para ponerse al servicio de Santiago, para de esta forma iniciar el próximo año con el rescate de la nación dominicana y reencaminarla por los senderos del desarrollo de donde nunca debió salir”, expresó el candidato y próximo alcalde de este municipio.

Tras ejercer su derecho al voto, Fadul acompañó en la circunscripción No. Uno, al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez en el bajo techo Nani Marrero en el Ensanche Bermùdez.

Luego, junto al presidente provincial del PLD, Antonio Peña Mirabal, se trasladó a La Barranquita, correspondiente al Distrito dos, donde recibió el respaldo y cariño de los presentes.

Finalmente, el también miembro del Comité Central del PLD, informó que las tres circunscripciones del municipio suman un total de 2,950 delegados que “este sábado y domingo participaron de manera entusiasta, transparente y ordenada en esta celebración de fraternidad y de respeto”.

Este proceso electivo de los candidatos a regidores municipales contó con la participación de la Junta Central Electoral, en calidad de ente observador, y la organización de la Comisión Provincial Electoral del PLD, presidida por el licenciado Ramón Ventura Camejo, miembro del Comité Político de esa organización política.