El candidato presidencial y líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, llamó ayer a todos los aspirantes a cargos de elección popular a dar el ejemplo con la transparencia de cara a los procesos electorales de 2024.



Al acudir a la clausura del seminario-taller “Transparencia, Control y Cumplimiento. Reportes de ingresos y gastos de candidatos del PRM, a la Junta Central Electoral”, Abinader pidió a todos los aspirantes entregar antes de los 45 días de cada uno de los comicios los informes requeridos por el órgano electoral y a la organización. Al mismo tiempo, requirió al secretario nacional de Finanzas del PRM, Eduardo Sanz Lovatón y a la secretaria del PRM, Carolina Mejía, entregar un balance quincenal para ver el cumplimiento de todos.



“No importa que los otros no lo hagan, que yo creo que no lo van a hacer, pero no importa que no lo hagan vamos a hacerlo nosotros y vamos a dar el ejemplo nosotros. No nos llevemos que los otros no lo han hecho, por eso ellos no van, ustedes lo saben, no hay que decirlo, ustedes ven las calles. Que antes de los 45 días todos los candidatos del PRM entreguen sus informes, vamos a dar el ejemplo y no se puede quedar uno, uno solo no se puede quedar. Vamos a dar ese ejemplo”, expresó en la actividad que tuvo lugar en el hotel Sheraton, Salón Malecón Terrace.



“La transparencia es el legado”



El nominado candidato presidencial del PRM dijo a los perremeístas que la oposición no puede competir con ellos en transparencia y que por ello, es que se hace necesario que esto se realice desde la organización hasta el Gobierno.



“Porque en esa bandera ellos no pueden competir con nosotros si hacemos lo que estamos haciendo y continuamos haciéndolo. Transparencia no quiere decir que uno, dos, tres, cuatro, hasta diez hagan la cosa incorrectamente, la transparencia es que desde el partido y desde el gobierno nosotros la impulsemos y no permitamos esas acciones indebidas”, precisó.



En sus palabras, Abinader dijo que el mayor valor y tesoro que los políticos pueden tener y dejar es que “nadie pueda señalarlos”. “Ese es el principal legado, junto a todas las realizaciones del gobierno, el que más va a recordar la gente es ese, de ese legado de trasparencia”, recalcó.



“Repito, es sencillamente ponerse en eso. Es cumplir. Como no era la costumbre, nadie lo ha hecho, nosotros tenemos que hacerlo”, agregó.



Participaron 600 candidatos de PRM



El el objetivo del seminario del PRM era instruir a sus candidatos electos en el nivel municipal y legislativo, en materia de transparencia y control de transparencia, tal y como establece la ley.

A la actividad acudieron más de 600 candidatos a posiciones electivas a nivel nacional, previstas para el mes de febrero de 2024 que son las municipales y las del mes de mayo 2024 que son las presidenciales y congresuales.



La apertura del evento contó con la participación del presidente y la secretaria general del PRM, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, respectivamente, así como los miembros que conforman ese alto organismo, entre los que estuvo Luis Abinader.



En la actividad también participó la vicepresidenta Raquel Peña quien aseguró que el presidente Luis Abinader ganará las elecciones en 2024 “porque ha llevado a la gestión pública y a la política la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas”.



Sanz Lovatón: No hay nada que esconder

El seminario fue iniciativa del secretario nacional de Finanzas del PRM, Eduardo Sanz Lovatón, quien exhortó a los militantes al debido cumplimiento de lo que establece la ley en materia de transparencia y control de gastos. Sanz Lovatón señaló que la actividad reafirma el compromiso con la transparencia del PRM y el gobierno que demuestra que los candidatos de ese partido no tienen nada que esconder ante la sociedad.