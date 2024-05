La candidata a la presidencia por el Partido Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, dijo que en su gobierno los sectores educación, salud, justicia y la Policía Nacional serían su mayor prioridad.



En su propuesta de gobierno promueve una sociedad en la que se pueda vivir mejor, donde la educación sea por primera vez en la historia una prioridad, explicó además, que implementaría la educación bostoniana que fue erradicada por la dictadura y agregó que su gobierno reformaría el sistema de salud para garantizarle a la ciudadanía mejores atenciones médicas.



Por otro lado, mencionó, que la tasa de criminalidad en el país ha ido en aumento, por lo que propone trabajar desde el origen de esos males para corregirlos: “Yo creo que a los problemas hay que buscarles la raíz, porque podemos pasar décadas poniendo curitas y no resolver los problemas, entonces cuando tú miras el problema de fondo, de la criminalidad, de inseguridad y la violencia, están sumamente relacionados con el aumento de la desigualdad”.



Añadió: “Vivimos en una sociedad donde en las últimas décadas ha aumentado la desigualdad”, seguidamente explicó que la República Dominicana “tiene un crecimiento económico que es de los mejores de la región, pero tiene índices de calidad educativa, de salud, de salarios que son de los peores de la región, entonces ahí hay un problema, y un sistema de impuestos que también aumenta mucho la desigualdad”.



La candidata presidencial por Opción Democrática señaló que el crecimiento económico que se vive en el país es muy desigual porque unos pocos obtienen grandes beneficios, mientras una gran mayoría está viviendo una situación de estrés económico.



Explicó que a medida que la economía y la productividad vayan en aumento, sin que los salarios sean aumentados, esto afecta de manera directa los ingresos de las familias.



En ese mismo tenor, Antares cree en fortalecer el sistema de justicia porque entiende que los procesos judiciales son manejados de manera muy lenta y que esto obstaculiza un mejor desempeño de ese sector, por lo que recomienda que se pueda dar respuestas más rápidas a los crímenes y delitos menores que acontecen a diario.



Por otro lado, la candidata expresó que la Policía Nacional debe ser refundada porque existen muchas prácticas que han llevado a la institución del orden al precipicio, como es el caso del intercambio de disparos, en los que muchos inocentes pierden la vida, como fue el caso de la pareja de esposos evangélicos que murió acribillada por agentes policiales en Villa Altagracia.



Antares Rodríguez fue abordada en el programa radial El Plato del Día que se transmite por CDN Radio 92.5 FM por los periodistas Alba Nely Familia, Nereyda Castillo, Juan Carlos Arvelo y Samuel Guzmán.

En una de las preguntas que se le hizo a Virginia sobre su posición sobre el matrimonio igualitario, dijo que no tenía ninguna oposición con que dos personas de un mismo sexo pudieran unir sus vidas por un contrato civil, según ella: “Aquí hay una situación en la República Dominicana de personas que tienen compañeros de vida, que si esa persona tiene un accidente y está en la clínica o muere, no tiene cómo ser reconocido como la pareja que debe tomar la decisión, no tiene cómo inscribirlo en la seguridad social, si fallece no tiene cómo reclamar la herencia, entonces esos beneficios de ese contrato civil que es el matrimonio tienen que estar garantizados para todas las personas, independientemente de que sea hombre o mujer. Entonces sí, yo creo que hay que actualizar el marco legal para garantizar esos derechos”, puntualizó.



Las tres causales



Cuando Juan Carlos Arvelo, uno de los presentadores del programa radial le preguntó sobre su posición de las tres causales, dijo: “Virginia cree que las personas merecen recibir la atención médica que necesitan siempre, siempre incluyendo por supuesto si se trata de una mujer en una situación de un embarazo complicado que no está en condiciones de continuar”. Manifestó que muchas mujeres no reciben las atenciones médicas que necesitan, por lo que entiende que hay que actualizar el código e incluir causales.

¿Quién es Virginia Antares Rodríguez?

Virginia Antares Rodríguez se define como una activista que se introduce a la política. Es una de las candidatas más jovenes que se postulan a la presidencia de la República, es licenciada en comunicación social por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y desde muy joven ha tenido una alta participación en los movimientos sociales del país. Es magíster en Desarrollo y Medio Ambiente.



Su vida profesional ha sido muy diversa, debido a que ha laborado en el área de periodismo, ha sido editora de libros educativos, docente tanto universitaria como de colegio, ha trabajado en voluntariados en organizaciones de la sociedad civil, entre otros.