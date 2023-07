La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, informó que sigue sin definir si se presentará o no como candidata del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para ocupar por otro período el cargo municipal.



Mejía recordó que ha planteado a la dirigencia del PRM las posibilidades alternas a su repostulación para la plaza del Distrito, no obstante, está a la espera de la decisión que se tome desde la organización política.



“En mis últimas conversaciones con el presidente hemos planteado posibilidades alternas a esa y eso no lo hemos definido aún. Pero, estamos conversando de las diferentes opciones, oportunidades y alternativas que tenemos”, dijo.



Aseguró que independientemente de la decisión de aspirar o no nuevamente por la gestion de la capital, el partido oficialista tiene garantizada la posición.



“Nosotros aquí (en la Alcaldía) tenemos dos gobiernos consecutivos del PRM donde hemos demostrado una visión de trabajo y de gestión muy especial y bastante en consonancia. Yo pienso que lo que nosotros decidamos va a garantizar que el PRM siga dirigiendo esta importante plaza porque nosotros como partido lo hemos hecho muy bien y creo que ese reconocimiento lo tenemos”, afirmó Mejía.



En cuanto a sus posibles aspiraciones al cargo de vicepresidenta de la República, Mejía dijo favorecer que sea la actual vicepresidenta, Raquel Peña, quien continúe en la posición en caso de una reelección del presidente Luis Abinader, para las próximas elecciones del 2024.



“Si hay una posición a la que no se aspira es esa porque eso lo decide el presidente y es algo muy circunstancial (…) Si fuera mía la elección, y por eso digo depende de las circunstancias, a mí me parece que Raquel sería una acompañante ideal para repetir con el presidente”, indicó Mejía.