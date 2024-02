Tres mujeres y dos hombres compiten por la alcaldía del municipio

Los 186,263 munícipes que pueden ejercer el voto en el municipio de San Francisco de Macorís, este 18 de febrero, elegirán al nuevo alcalde de la capital de la provincia Duarte.



La boleta municipal de esta demarcación está compuesta por tres mujeres y dos hombres. Karilyn Maria Chabebe Lantigua, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien va por la alianza opositora Rescate RD; Lidia Marina Then, del Partido Patria Para Todos (PPT); Luz María de la Cruz Beato, del Partido Esperanza Democrática (PED); Antonio Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); y Jacob Evangelista Hernández Acosta, del Partido Generación de Servidores (GENS).



Estos candidatos alcaldes con sus diferentes propuestas buscan conquistar el voto de los munícipes votantes para sentarse en la silla de la alcaldía del imponente Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, y desde allí ejecutar su programa de gobierno local.



El municipio de San Francisco de Macorís, con una población de 188,118 habitantes y ubicado al nordeste de la isla (de acuerdo con el censo del 2010), cuenta con 117 recintos instalados en 380 colegios electorales, a los que los francomacorisanos acudirán este domingo para elegir al nuevo alcalde mediante el voto manual.



Desarrollo urbano, limpieza, tránsito y transporte, cultura, deportes, asistencia social, transparencia, aplicación del presupuesto participativo y acercamiento a la población, forman parte de las propuestas de los candidatos a la Alcaldía del municipio de San Francisco de Macorís.



El candidato que resulte ganador en estos comicios municipales tendrá el reto de resolver los principales problemas del municipio y ejecutar y crear políticas públicas a favor de una demarcación donde el 21% de la población se encontraba en situación de pobreza y 2% en pobreza extrema a finales del año 2010 (de acuerdo con el censo de ese año).



En este pueblo, productor de cacao, café, maíz, arroz, ganado y la cera de abeja, el 69% de su población pertenecía a la clase media y 8% a la clase alta.



Las principales propuestas y programas que pretenden desarrollar los candidatos a la alcaldía del municipio de San Francisco de Macorís 2024-2028, fueron expuestas en el marco de un encuentro organizado por la Universidad Católica Nordestana (UCNE).



Allí, los candidatos hicieron planteamientos de aportar soluciones a una serie de problemas municipales, entre ellos, el tránsito vial, de los desperdicios sólidos, situación del mercado público, así como la ejecución de obras como parques, acondicionamientos de calles, entre otros.



La candidata, Chabebe Lantigua, quien aspira por la alianza opositora Rescate RD, es una joven activista comunitaria que de ser elegida como alcaldesa de San Francisco de Macorís sería la primera mujer en ocupar el puesto. Tiene como objetivo principal la institucionalidad del ayuntamiento.



La joven, que actualmente es regidora de la demarcación, no concibe que los departamentos del ayuntamiento de San Francisco ofrezcan un servicio a la ciudadanía solo hasta las 2:00 de la tarde.



Además, Chabebe Lantigua apuesta la digitalización de los servicios y mediante su plan de gobierno busca dar soluciones a problemáticas como la recogida de basura, el caótico tránsito, la inseguridad ciudadana, el deterioro de las calles, falta de iluminación en los sectores y el reordenamiento territorial.



El programa de gobierno de la candidata Lidia Then, del PPT, está enfocado en que el municipio francomacorisano no sea solo reconocido por ser un pueblo de manifestaciones y huelgas.



La educadora resalta que en caso de ser elegida como alcaldesa, su despacho tendrá las puertas abiertas para todos los sectores y escuchará los problemas de los munícipes sin llegar a la necesidad de quemar gomas o tirar piedras en exigencia de sus reivindicaciones.



Then propone crear un sistema de higiene integral mediante el programa “Limpia Tu Frente”, que consistirá en que los munícipes saquen los desechos sólidos desde sus casas al camión de la basura. También premiaría a los sectores más limpios.



Otro punto de la educadora es el buen manejo de los fondos públicos. Then resalta que con la optimización de los impuestos podrá aumentar los salarios de los trabajadores, que ganan sueldos por debajo de la canasta familiar.



Mientras que la candidata del PED, Luz María de la Cruz, tiene como prioridad implementar políticas públicas enfocadas a las personas envejecidas, con discapacidad y las embarazadas. Si resultara ganadora se implementaría un sistema de recogida de basura, que consiste en instalar motocicletas de carga denominadas motobasura express, durante el día, y en la noche los camiones. Además, dará prioridad al reordenamiento y a la limpieza del mercado municipal.

Antonio Díaz Paulino (Alex) y Jacob Hernández Acosta.

Quiere convertir a SFM en la metrópoli de la zona

El destacado comunicador Antonio Díaz (Alex), propone dar continuidad a los proyectos que ejecutó cuando fue alcalde durante el periodo 2016-2020. El candidato por el partido oficialista indica que si resultase ganador continuaría fortaleciendo el Consejo Económico de Desarrollo para lograr los 17 objetivos económicos del planeta. Luchará por la eliminación de los residuos sólidos con la instalación de una planta de tratamiento, de reciclaje y una planta incineradora de residuos médicos inorgánicos de alta contaminación. Su propuesta abarca un plan para convertir a San Francisco en una metrópoli que contenga los servicios públicos sostenibles del nordeste.



Jacob Hernández Acosta, de Generación de Servidores (GENS), es un ingeniero civil, maestro y pastor de la iglesia evangélica que busca también convertirse en el próximo alcalde de Francisco de Macorís.

Como ingeniero, pretende trabajar por la restauración de las vías, calles, barrios, aceras y puentes, garantizando una infraestructura segura y funcional. Como maestro se compromete a velar para que los estudiantes tengan un acceso peatonal libre y seguro a sus centros educativos.



También propone la creación de un albergue municipal para personas vulnerables, que incluya servicios de salud mental y programas de rehabilitación para drogadicto. Además, piensa trabajar en la limpieza de la ciudad y convertirla en un destino eco turístico de renombre, restaurar el río Jaya y crear una planta de tratamiento de aguas residuales. Plantea recuperar la transparencia del ayuntamiento.