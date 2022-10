Su principal tarea será lograr el reconocimiento ante el electorado para competir con dos pesos pesados

El recién electo candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, se enfrenta a varios retos de cara a las elecciones del 2024. Pero tiene tiempo suficiente para lograr las metas, si además de una buena estrategia, la coyuntura negativa que ha afectado al PLD en los últimos tiempos empieza a girar a su favor.



Martínez, expresidente de la Cámara de Diputados durante seis años y alcalde de Santiago en dos ocasiones, tiene que desarrollar una estrategia para darse a conocer ante el electorado.



En ese punto, va en desventaja para competir con Leonel Fernández, tres veces presidente de la República y candidato en la boleta presidencial en cinco ocasiones, y con el presidente Luis Abinader, que ha estado en la boleta en tres ocasiones.



Para completar esa meta, Martínez tiene tiempo suficiente pues falta un año y ocho meses para las votaciones presidenciales de mayo de 2024 y el PLD cuenta con una estructura y participación en los medios de comunicación que facilita ese proceso.



El auge de las redes sociales es otro factor que Martínez puede capitalizar para darse a conocer entre los votantes.



El propio Martínez reconoció recientemente en una entrevista en Multimedios de elCaribe y CDN que su nivel de reconocimiento era un reto de su proyecto porque nunca había optado por un cargo nacional.

Una realidad dura que enfrenta el aspirante del PLD es que su posicionamiento es inferior al de la organización. El hecho lo reconocen los propios dirigentes del PLD.



Históricamente, las candidaturas que tienen éxito en las urnas presentan posicionamiento superior al de las organizaciones. Para superar ese reto, Martínez también tiene el tiempo a su favor.



Unidad, no parece un problema



La unidad interna es otro reto, pero no parece un problema mayor. El PLD logró organizar el proceso de consulta de manera ordenada y con un resultado que generó credibilidad, por tanto, la unidad interna estaría garantizada.



Ese fue el mensaje que se observó la noche del domingo en la Casa Nacional, a donde acudieron cuatro dirigentes que presentaron aspiraciones y todos reconocieron el triunfo de Martínez.



Hasta ese momento, Margarita Cedeño, que quedó en el tercer lugar de las votaciones, aunque felicitó a Martínez, no asistió la noche del domingo a la Casa Nacional del PLD cuando Martínez fue declarado ganador por la Comisión Organizadora del proceso, que encabezó Alejandrina Germán.



En ese momento participaron los miembros del Comité Político y el presidente y líder de la organización, Danilo Medina.



Otro punto a favor de la unificación de la organización de oposición, es que la campaña interna se desarrolló sin ofensas entre los aspirantes.



Uno de los desafíos más importantes de Martínez es armonizar el auge de su liderazgo a lo interno del PLD por ser el candidato presidencial con el del presidente de la organización, el expresidente Danilo Medina.



Históricamente, la lucha por el control interno de los partidos ha generado divisiones, y en los casos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), la necesidad de controlar las organizaciones se impuso ante la necesidad de llegar al poder.



El PLD ya vivió la experiencia en la batalla entre Leonel y Danilo; lo que sacó a ese partido del poder en el 2020.



Parar la hemorragia



La hemorragia de dirigentes que salen de la organización y se juramentan en otros partidos especialmente la Fuerza del Pueblo (FP), ha cesado en los últimos dos meses, habría que ver si no vuelve ese proceso que ha mantenida afectada la imagen de fortaleza del PLD.



Ese hecho, unido a la baja asistencia que se observó en los centros de consulta, siembra dudas sobre el posicionamiento del PLD en el electorado.



El PLD ha reportado que votaron más de 400 mil personas, pero comparado con la participación en las primarias abiertas del 2019 en las que votaron casi dos millones y las votaciones cerradas del 2011 la votación fue de un millón 63 mil. La organización muestra una reducción importante en participación, con respecto a esos procesos anteriores.



Además de eso, la marca PLD tiene un problema de imagen por la derrota electoral en las elecciones del 2020, la división y el sometimiento de funcionarios del pasado gobierno por acusaciones de corrupción.



Martínez tendrá que desarrollar una campaña electoral paralelamente con los juicios a miembros del pasado gobierno, un pasivo que habría que medir hasta dónde afectará la posibilidad de crecimiento del PLD y de su candidato.



Candidaturas y alianza



Internamente, Martínez también tiene lidiar con las candidaturas internas de cara a las elecciones municipales y congresuales y la política de alianzas que desarrollará el PLD.



En los sectores de la oposición existe casi unidad de criterios de que dividida, perdería la mayoría de los puestos congresuales y municipales del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que ahora tiene la mayoría de esos cargos.



Para impulsar su proyecto, Martínez necesita dar garantías al liderazgo local de sus aspiraciones para el 2024.



La alternartiva a Luis



Uno de los desafíos más importantes del candidato del PLD es romper la polarización que existe ahora entre las candidaturas de Fernández y Abinader. Los principales ataques del gobierno de Abinader están dirigidos contra el presidente de la Fuerza del Pueblo.



Según las encuestas, el expresidente es el líder de la oposición política, sin embargo, habría que ver si eso se mantiene con la oficialización de la candidatura de Martínez. El PLD es la segunda fuerza electoral en los municipios y la Cámara de Diputados. La FP es la segunda mayoría en el Senado.



El candidato del PLD también tiene que construir un discurso para competir en una campaña larga y con dos pesos pesados como Luis y Leonel. Martínez resalta por su discurso antihaitiano.

Martínez acumula 62% en el último boletín

En el boletín nueve emitido ayer por la Comisión Organizadora de la Consulta del PLD, Abel Martínez, registraba el 62.84 % del total de las consultas con 274 mil 821 votos emitidos a su favor; 85 mil 855, para un 19.63% a Francisco Domínguez Brito; 67 mil 193, 15.36% a Margarita Cedeño; 4 mil 447 votos a favor de Maritza Hernández; y 3 mil 112 para Karen Ricardo; y mil 927 votos a Luis de León, quien se había retirado. El PLD informó que va el 90.99% de los votos computados y faltan por contar 9.99% de los centros de votación. Se detalla en el noveno boletín, que con 2 mil 459 centros de consulta computados de 2 mil 732 se registran 437 mil 355 votos emitidas.