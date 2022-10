Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez se alejan de la agenda liberal y asumen el planteo conservador

Según la encuesta Barómetro de las Américas, publicada en noviembre del 2019, el 49.2% de la población dominicana se identifica como católica y el 26% evangélica. Ambas cifras sumadas alcanzan el 75.2% de la ciudadanía que se identifica con una religión. La misma encuesta señala que el 18% de la gente no se identifica con una denominación religiosa.



Esos datos explican por qué los principales proyectos electorales de cara a las elecciones del 2024 han asumido un discurso de centro derecha, pues asumir una temática que no se identifique con más del 75% del electorado, sería completamente erróneo. La validez de ese enfoque tiene aun más sentido si se toma en cuenta que en la escena internacional los discursos contrarios a las agendas liberales que promueven el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y apoyo a la inmigración, sufren derrotas en las urnas.



Definidos los tres proyectos electorales fundamentales que se disputarán la Presidencia en las elecciones del 2024, algo queda evidenciado, la propuesta que gana terreno en el debate de las ideas son las de centro y extrema derecha.



El presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez tienen un discurso parecido con respecto a los haitianos indocumentados que viven en el país, pero el de Martínez es el más radical.



La mejor muestra de esa realidad, es que todos han tenido que respaldar la idea de construir un muro en la frontera con Haití, una propuesta que cuando fue promovida por los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, era como una mala palabra para los actores políticos más relevantes. De hecho, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) la rechazó en su momento y el gobierno de Danilo Medina hizo lo propio.



De Fernández no se conoce ninguna declaración de rechazo a la propuesta cuando nació, pero tampoco en respaldo. Para entonces, Abel Martínez era presidente de la Cámara de Diputados, y respaldó la iniciativa que presentó el entonces diputado, Vinicio Castillo Semán.



El sector liberal del país, que promueve acciones como la despenalización del aborto en tres circunstancias y un trato que incluya la dotación de documentos a los indocumentados que viven en el país, rechaza propuestas como incluir la lectura de la biblia en las escuelas.



Al inicio de su proyecto político, el hoy presidente Abinader asumió esas propuestas, pero ha dado un giro que lo ha convertido en un presidente más conservador que liberal.



Por ejemplo, en varias ocasiones ha expresado su respaldo a la despenalización del aborto en tres circunstancias, sin embargo, en su gobierno a pesar del dominio que tiene el PRM del Congreso, el tema ha quedado sin avance.



El gobernante ha tenido que enfrentar las críticas de representantes de sectores liberales como Participación Ciudadana y organizaciones que promueven el feminismo, por no cumplir la promesa de impulsar el Código Penal para despenalizar el aborto en tres circunstancias.



De hecho, algunos de esos grupos hicieron protestas frente al Palacio Nacional y recibieron el apoyo de funcionarios del Gobierno como la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez y la senadora Faride Raful. Por esa actitud, el gobernante ha sido objeto de críticas de representantes de sectores religiosos como el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles.



La religión también se ha hecho presente en el discurso y el accionar de dos de las opciones del 2024.

El presidente Abinader con frecuencia asiste a los actos religiosos emblemáticos del país como el Día de la Virgen de la Altagracia, cuando visita Higüey, mientras que el Día de las Mercedes, acude al Santo Cerro.



Antes de ganar la Presidencia de la República, Abinader volvió casi una costumbre celebrar con una eucaristía su cumpleaños y acostumbra a comulgar en los actos religiosos a los que suele acudir en compañía de su esposa, Raquel Arbaje, y la vicepresidenta, Raquel Peña.



En tanto, Leonel Fernández habla con frecuencia de la importancia de las iglesias y de su papel en la sociedad.

También es partidario de que se incluya la lectura de la biblia en las escuelas y, con insistencia, en sus discursos políticos hace referencia al aporte de las figuras más encumbradas de la religión como Jesús o Moisés. En la pasada campaña incluso se le observó participar en algunos cultos de la comunidad evangélica.



La mejor prueba de que entre las opciones políticas, Fernández representa el sector más conservador, es que los partidos que promueven abiertamente la agenda de la derecha, la Fuerza Nacional Progresista y la Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), son sus aliados.



“Yo vengo de una familia cristiana, donde no se pone en duda el amor a Dios; quizás no somos militantes de una iglesia, pero sí en nuestros corazones llevamos siempre el amor a Dios, me considero ser amante de Dios, por el enigma de la vida y el misterio de la muerte y porque sabemos que más allá de esta vida, hay una vida eterna, que se conquista actuando bien en la tierra…Dios es el único que pone y quita reyes”, subrayó durante un acto con pastores de la iglesia evangélica.



En el caso de Martínez habría que ver si su discurso que coincide con el sector conservador respecto al tema haitiano, se extiende a otros aspectos como la religión. Hasta ahora, no ha mostrado su lado religioso, pero en la recta final de la campaña interna del PLD, hizo un spot para redes sociales en la que involucró a su esposa, la comunicadora Nahiony Reyes y sus hijos. Martínez en varias ocasiones ha hablado a favor de la familia y su papel en la sociedad.

El segmento liberal se queda sin representantes

Los sectores liberales, que suelen ser muy imponentes en los medios de comunicación y en las redes sociales, hasta ahora no están representados en los principales proyectos electorales del 2024. Habría que ver si surge una propuesta alternativa que pueda capitalizar a esos votantes. Recientemente, Francisco Álvarez, miembro de Partición Ciudadana, advirtió al presidente Abinader que podría perder el apoyo de ese sector que lo respaldó para llegar al poder en el 2020.