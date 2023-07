El diputado de Santo Domingo Este, Bolívar Valera (El Boli), abandonó las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y se juramentó este viernes en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).



El empresario de la comunicación e influencer fue juramentado por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía, en el Club Framboyán, y de inmediato señaló las razones de su paso en apoyo al PRM y a la gestión del presidente Luis Abinader.



“Tres años después, estoy totalmente convencido de que nuestro país ha iniciado un proceso de transformaciones positivas y de un cambio, que a todos los que nos duele esta tierra necesitábamos, y ese cambio está liderado por un hombre que, a pesar de todas las adversidades, ha trabajado para lograr que esos anhelos que tenía ese joven Boli se hagan o se comiencen a hacer realidad. Me refiero al presidente Luis Abinader”, expresó.



El Boli manifestó que la decisión, junto con todos sus equipos de trabajo, la tomó para garantizar que el presidente que prometió el cambio, siga dirigiendo los destinos de nuestro país.



“Llegamos hoy a sumar, a trabajar, a aportar lo que sea necesario para que Luis siga gobernando y llevando nuestro país al desarrollo”, enfatizó.



El legislador de la Cámara Baja se comprometió a promover la educación y la igualdad de oportunidades, también a trabajar por un sistema de salud accesible y de calidad, por una economía sólida y equitativa.



“Así que un mensaje al presidente Abinader: Si está incómodo, mande a cambiar esa silla y póngase cómodo porque con nuestro trabajo y el de todo el que me acompaña, usted no se levanta de ahí hasta el 2028”, proclamó.



Resaltó que llegó al PRM a sumar y a invitar a todos aquellos que no han dado el paso que se unan en este proyecto de nación.