El domingo cierra el proceso de renovación y arranca la inscripción

El próximo domingo, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) cerrará el proceso de renovación interna con la proclamación de las nuevas autoridades electas, encabezadas por José Ignacio Paliza, presidente y Carolina Mejía, secretaria general. Escogerá los miembros del Comité Nacional, que son más de mil y luego elegirá a los 60 miembros de la Dirección Ejecutiva. Concluida esta etapa, la nueva cúpula seleccionará a los directores y secretarios de los distintos organismos nacionales. A partir del domingo, el PRM iniciará un proceso de inscripción de nuevos militantes con la finalidad de lograr dos millones y medio de miembros, según explicó Deligne Ascención, secretario de Organización y presidente de la Comisión de Elección interna de PRM.



¿Cuándo inicia la nueva etapa de inscripción de militantes?

A partir del cierre del domingo, vamos a otra especie de Premil (Proceso de Registro de Militantes). Nosotros primero debemos hacer dos cosas, porque dentro de ese millón 800 mil que tenemos, la Junta ha identificado que hay cerca de medio millón de dominicanos que aparece en más de un partido, entonces primero vamos a hacer un proceso de confirmación de eso. Debo decir que tenemos una gran presión de gente que quiere venir a formar parte de este partido.



¿A cuántos miembros aspiran?

Hay alrededor de ocho millones de votantes y aquí históricamente se abstiene un 30 por ciento, por lo que estamos hablando de que el voto efectivo anda en casi seis millones. Es imposible que ningún partido tenga casi el 50% del padrón de inscritos de manera real. Nosotros aspiramos a 2 millones y medio a dos millones 600 mil dominicanos identificados como militantes del PRM.



¿Cómo se hará la inscripción?

Se hará presencial y vía digital. El PRM ha sido pionero de la modernidad digital al ser el primer partido en impulsar la inscripción en línea.



¿A partir de la asamblea de cierre del domingo, qué queda pendiente en el proceso de renovación?

La asamblea del domingo será para la proclamación de las autoridades electas. Sobre todo secretarios generales y presidentes provinciales y de los municipios, junto con las autoridades nacionales. El proceso se ha desarrollado a lo largo de todos los organismos sectoriales y territoriales. La actividad se hará en el antiguo Hotel Sheraton. Estamos hablando que vamos a juramentar el 93% de los nuevos integrantes de mil 127 organismos porque hay algunos que no se han completado. Todos han sido electos en asamblea de delegados y ha primado el consenso entre los actores. A partir del día cuatro quedan constituidos los organismos y el Comité Nacional que tiene 800 miembros exoficio de alrededor de mil miembros que tiene. Hay otra parte que el propio Comité Nacional los completa. Constituido esto, se escogerá la Dirección Ejecutiva que está integrada por 60 miembros. Esos 60 miembros escogerán a los secretarios y los directores.



¿La elección de los miembros de la Dirección Ejecutiva implica que los que están ahora seguirán?

Todos tienen que someterse a elección en el Comité Nacional. Los que están pueden repetir y entrar otro grupo nuevo.



¿Quiénes pueden ser miembros de la Dirección Ejecutiva?

Un órgano como la Dirección Ejecutiva, que tiene varios miembros exoficio, que es el principal por su carácter de funcionabilidad, se reúne semanalmente y tiene una serie de funciones que se le han adicionado, y eso conlleva que los que están ahí son los principales dirigentes del partido, con liderazgo y con funciones muy orgánicas. No es cualquier militante, no es cualquier miembro de la organización que tiene esa categoría que es a lo que aspira todo miembro del partido. Se asemeja como lo llamaban en Francia a los 40 inmortales de las letras francesas.



Las candidaturas congresuales y municipales, ¿cuando iniciará el proceso para esos fines?

El PRM hará lo que más convenga al partido y al país, llegado el momento.



¿Cuál es el posicionamiento electoral del PRM en este momento?

La verdad es que si hoy fueran las elecciones, el Partido Revolucionario Moderno ganaría en primera vuelta, y dobla en simpatía a la organización que pueda estar en segundo lugar. Ninguno de los partidos de oposición en este momento, pasa de un 22%, mientras que el PRM tiene un sólido 40%.



Pero con 40% no se gana en primera vuelta…

Te estoy hablando del PRM, porque no todo el que vota por un candidato es militante de ese partido. Hoy el PRM tiene un 40% que no dista mucha del porcentaje que sacó en las elecciones que fue un 48%. Luis Abinader hoy está en un 50% a 51% en intención de votos y no está en campaña. El pueblo dominicano ha sabido valorar el trabajo del presidente y ha sabido distinguir entre él y otros.



Siguen las inconformidades en el partido, ¿usted cree que eso pueda impactar el resultado de las elecciones?

Hay inconformidades, y muchas con razones, pero otras sin razones. Hacemos un esfuerzo porque nos ha tocado gobernar en un momento muy especial de nuestra historia. Nosotros valoramos la madurez de la militancia que no ha escenificado lo que hacia la militancia de otros partidos que iban a las oficinas públicas y las tomaban, pero nuestra gente ha actuado con mucha mesura y comprensión del momento. La militancia se siente orgullosa de una gestión como la que hace el presidente Luis Abinader y muchos quieren ser parte, más que por el ingreso que puedan tener por ser parte de un gobierno al que ello ha ayudado a construir. Pero hay funcionarios que debemos mejorar nuestra conducta hacia las bases del partido.



La oposición dice que el gobierno promete mucho, da picazos y que hace poco.

Ayer (el martes) inauguramos diez kilómetros de carretera en un punto que se llama Loma Mala, en Piedra Blanca por donde pasa la mayor riqueza del país, porque por ahí pasa el oro de la Barrick. Tenían 20 años esperando esa solución. Estamos terminando la circunvalación de Azua y se va entregar en octubre; avanzamos en la circunvalación de Los Alcarrizos que se dio un primer picazo en el 1997, ahí si se dio un primer picazo. Estamos haciendo la extensión de la Hípica que la vamos a estar entregando para diciembre. Son 600 obras que estamos haciendo y se ven en todo el país. Y voy a decir algo, para hacer una obra primero hay que iniciarla para terminarla o quieren que la empecemos sin comunicarlo. Y lo segundo es, que Dios que es Dios, lo más grande, le tomó seis días hacer el mundo, eso dice que las cosas tienen un tiempo para hacerse y no se puede hacer ninguna obra importante en menos de 18 meses, no hay forma de hacer una circunvalación en menos de 18 meses.

