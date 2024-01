El partido Fuerza del Pueblo (FP) recusará a tres de los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por su supuesta parcialidad en favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y hostilidad contra la oposición.



La organización política afirmó que la injusticia quedó evidenciada en el dispositivo de sentencia TSE-0108-2024 emitido el pasado viernes, que ordena a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) del Colegio de Abogados volver a contar los votos del proceso comicial del 02 diciembre de 2023, en un plazo de cinco días contados a partir del 15 del mes en curso.



La información fue dada a conocer ayer, vía la Secretaría de Asuntos Jurídicos, en una rueda de prensa realizada en la sede, Casa del Pueblo Johnny Ventura, en donde el partido verde expresó su indignación con la referida ordenanza, en la que, a su juicio, el órgano extrapoder se atribuyó de manera irregular competencia para decidir una acción de amparo concerniente a un conflicto inherente a un gremio profesional.



La Fuerza del Pueblo insistió en que el TSE debe conocer asuntos de índole partidaria y no gremiales.

También entiende que la alta corte viola la Constitución de la República, la Ley 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral y la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.



En ese sentido, FP advirtió que, a través de sus abogados, los magistrados Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del TSE; Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz serán recusados “en lo adelante y para cada caso” que guarde relación con la organización política y que esta sea parte procesal.



Objetivo del partido



Con la figura de la recusación, se busca apartar a los magistrados del procedimiento judicial por alegada relación con los hechos o con las demás partes.



“Se trata de tres jueces que no nos inspiran ningún tipo de confianza, porque han destrozado su credibilidad; no son idóneos, no son imparciales y la Fuerza del Pueblo percibe claramente que cuando acude a ese tribunal, es evidente que no será tratada con justicia y equidad”, explicó Raúl Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos de la FP.



De esta manera y sin dar detalles, el partido presidido por Leonel Fernández exime de la recusación a las magistradas del TSE, Rosa Pérez de García y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, quienes emitieron su voto disidente el pasado 12 de enero.

“Han revelado estrecho compromiso con el PRM”

Raúl Martínez denunció: “Al emitir tan insólita y repudiable decisión, los tres jueces (…) han revelado su estrecho compromiso y clara inclinación hacia la protección de los intereses del partido en el poder, por lo que han quedado descalificados para arbitrar cualquier conflicto que vincule a la FP en el porvenir”. Se recuerda que el partido apoya a Trajano Vidal Potentini, ganador de los pasados comicios del CARD, según la CNE del gremio.