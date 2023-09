El PLD y la FP avanzan en la proclamación de las candidaturas municipales en las grandes plazas, pero habría que ver si al final se trata de una estrategia de presión entre ambos partidos para lograr acuerdos políticos más jugosos.



La alianza de los tres principales partidos de oposición cuya primera fase fue anunciada el 21 de agosto, casi tres semanas después de ese hecho, los rumores, desinformación y confusión caracterizan la evolución del acuerdo entre el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



De hecho, el coordinador de la comisión de alianza de la FP, Roberto Rosario, se vio obligado a emitir un comunicado para aclarar los rumores de que la organización habría pactado un acuerdo con el PLD para plazas como el Distrito Nacional y Santiago.



Ayer, como parte de las acciones para desactivar la ola de rumores la Dirección Política de la FP, la organización anunció la proclamación de las candidaturas de Paz, en la capital, Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte y Noris Medina, en Barahona.



En tanto, el PLD anunció la proclamación en Santiago de la candidatura de Víctor Fadul, para la alcaldía y Danilo Medina sigue activando a nivel nacional para motivar el voto en la casilla del partido morado.



Tanto el PLD como la FP tienen acuerdos candidaturas proclamadas en Santo Domingo Este, que recaen en Julio Romero por el partido verde y Luis Alberto Tejada, en la boleta morada.



En Santiago, la segunda plaza electoral de mayor simbolismo político, la FP no ha proclamado a ningún candidato y aspiran Altagracia González y Silvio Rodríguez.



Jeffry Infante que renunció del PLD será juramentado en el partido verde y se da por hecho que finalmente encabezará la boleta municipal por el partido que lidera Leonel Fernández.



Hasta el momento, no se conoce que nuevas convocatorias para continuar las conversaciones por parte de Miguel Vargas, el vocero autorizado de las organizaciones que están en conversación.



Quedan 70 días para más acuerdos



A los partidos de oposición les quedan poco más de dos meses para lograr los acuerdos municipales. La ley Electoral en su artículo 126 establece que la fecha límite para depositar los acuerdos de alianzas o coaliciones es a más tardar 90 días antes de la fecha de las votaciones.



Si las comisiones del PLD, FP y PRD siguen avanzando al ritmo en que ocurrió la primera fase de las negociaciones, el tiempo será corto, sobre todo porque faltan las plazas más conflictivas.



Las tres principales organizaciones lograron un acuerdo en el 60% de los territorios en el nivel municipal, pero las plazas políticas que concentran grandes cantidades de votantes no han sido incluidas. El acuerdo incluye una cláusula que compromete un apoyo para la segunda vuelta presidencial, en caso de ser necesaria.

En las redes sociales hay incertidumbre

Las redes sociales y los programas de radio y televisión se han convertido en las principales plataformas para la difusión de información falsa y promoción de rumores sobre el avance de los acuerdos especialmente en las grandes plazas. Sin embargo, las comisiones de alianza de los tres partidos no han vuelto a reunirse según confirmaron Roberto Rosario y Danilo Díaz, ambos consultados por separado sobre el tema. Sin embargo, los candidatos del PLD y la FP, Rafael Paz y Domingo Contreras, ambos se promueven como candidatos de la alianza en la capital.