Antes el pretexto era que no había marco legal, pero la ley choca con derechos fundamentales, dicen expertos

A pesar de los fracasos, la Junta Central Electoral (JCE) volvió a intentar limitar las actividades proselitistas de cara a las elecciones de 2024. Solo en las elecciones de 2020 y las que están en proceso para el próximo año, la JCE hizo cuatro intentos para frenar el activismo político y en todos los casos ha fracasado, básicamente porque los dirigentes alegan que las medidas afectan el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de reunión y de expresión.



La JCE dio un plazo a los partidos al 25 de este mes para que cesen las actividades como mítines y caravas, así como desmontar las vallas que promueven candidaturas.



La actual gestión de la JCE promovió la firma de una carta “compromiso por la integridad electoral” en noviembre del pasado año entre los partidos políticos para respetar los límites que fija la ley en el periodo previo a la precampaña electoral y la propia precampaña. Sin embargo, las organizaciones continuaron con las actividades proselitistas y la colocación de vallas y afiches promoviendo sus proyectos.



Para las elecciones de 2020, la JCE presidida por Julio César Castaños Guzmán, prohibió el activismo en junio de 2018 mediante una resolución, a pesar de que para en entonces no existía la ley de partidos Políticos.



Esa medida fue rechazada por las organizaciones políticas y el sector de Leonel Fernández que entonces formaba parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La medida no se ejecutó.



Luego en mayo de 2019, ya con la ley de partidos aprobada y en vigencia, el órgano volvió a conminar a los partidos políticos a dejar el proselitismo. Para entonces, la medida fue adoptada a unanimidad, mediante la Resolución número10-19. Los dirigentes la acataron, pero con poco efecto.



Bajo el título “comunicado de admonición” la JCE alegó violaciones a la ley 33/18 por las actividades y propaganda prohibida en le periodo de la precampaña. “Indicó que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 de la ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, hasta que no quede abierto el período de campaña electoral, está prohibida “la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión”, establece el documento.



Contrario a lo que ocurrió en las prohibiciones anteriores en las que la JCE asumía la responsabilidad de retirar la propaganda externa, en esta ocasión la responsabilidad recae sobre los aspirantes y partidos que tienen vallas y otras propagandas.



“El Pleno de la Junta Central Electoral ordenó a las organizaciones políticas, y a cualquier aspirante de las mismas, retirar cualquier valla, afiche y pancarta. También, cesar la difusión de mensajes proselitistas en radio y televisión en un plazo de quince días, hasta el 25 de agosto”, establece el órgano electoral.



Ayer, los partidos de oposición encabezados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), depositaron un documento en el que piden formalmente a la JCE dejar sin efecto la medida.



Por el contrario, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que acatará la decisión del órgano electoral e incluso dejó sin efecto una marcha de mujeres organizada para el pasado domingo.



Acuerdo por “la integridad electoral”



El 3 de noviembre de 2022, los partidos y la JCE firmaron “un compromiso por la integridad electoral de cara a garantizar un proceso electoral íntegro, justo y transparente en las elecciones de 2024”.



“Es un compromiso del más alto nivel para con sus afiliados, afiliadas y con la ciudadanía. En la medida que las organizaciones se comportan, así se comportan sus afiliados. El cumplimiento de lo pactado llevará al país a un proceso electoral justo, transparente y equitativo porque es un compromiso cívico”, dijo el presidente de la JCE, Román Jáquez en la firma del documento. En el texto firmado se establece que las prohibiciones solo son en el periodo previo a la precampaña, pero esa etapa concluyó el 2 de julio cuando la JCE emitió la proclama que dejó abierta la precampaña electoral.



Según la ley de Partidos Políticos, están prohibidas las siguientes actividades políticas, realización de mítines, caravanas y concentraciones de personas en lugares públicos. También la colocación de vallas, afiches o cruza calles, con la excepción de los locales de los partidos.



Igualmente, colocar mensajes o promociones pagadas de índole política en los medios radiales, televisivos, medios de mensajería instantánea, entre otros y la promoción y reconocimiento por parte de los partidos de las candidaturas.



También la utilización de altoparlantes, bocinas y disco light promocionando a los aspirantes ante la población y la producción y uso de propaganda alusiva a los aspirantes, en grupo de personas, como son camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, salvo que ocurran en lugares cerrados.

Acusaciones de recibir presiones del gobierno

Los partidos de oposición, especialmente el precandidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó al gobierno de presionar al órgano electoral para que tome la medida. “Les aterra que la Fuerza del Pueblo está en las calles, que la Fuerza del Pueblo está conquistando día a día el corazón de los dominicanos», y por esta razón presionan al órgano comicial para que transgreda la Constitución Dominicana”, sostuvo Fernández según un comunicado de su partido. El expresidente de la República también alegó que la medida del órgano electoral, viola la Constitución en los artículos 48 y 49, sobre la libertad de reunión y de expresión.