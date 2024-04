El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, se comprometió a poner fin al descontrol de precios que dijo existe en el país, como lo hizo al llegar al Gobierno en el año 2004, tras ganarle en la contienda electoral al presidente Hipólito Mejía, que buscaba la reelección.



Fernández dio sus declaraciones en el marco de uno de los diálogos sectoriales que viene realizando para escuchar las necesidades e inquietudes de la gente y proponer soluciones.



En un audiovisual que está circulando, se muestra al presidente Abinader mientras prometía en la pasada campaña que, “en el gobierno del cambio tu salario llegará a fin de mes”, que es refutado de inmediato por una joven que asegura que ahora, tras cuatro años de gobierno de Abinader, su sueldo no llega ni siquiera “al final del día”.



Es cuando Leonel Fernández interrumpe y le dice que las ideas de Abinader eran buenas, pero que el mandatario no tuvo la capacidad para realizarlas.



La joven le insistió a Fernández que “las cosas están cada vez más caras”, por lo que el líder político reconoce, que a la mayoría de las familias dominicanas les cuesta llegar a fin de mes cubriendo sus gastos con los ingresos que perciben.



En el diálogo, otra mujer, más adulta, asegura que en el país “el dinero no da ni para las tres calientes”.

Al intervenir en la conversación, uno de los hombres presentes, con voz de arrepentimiento, dice creer que “los dominicanos nos equivocamos” al elegir a Abinader como presidente de la República, siendo confrontado de inmediato por Leonel Fernández, quien afirma que no, los dominicanos no se equivocaron, “los dominicanos fueron engañados” con la ilusión de un cambio.



“La responsabilidad es del Gobierno, que no cumplió”, precisó Fernández.



Al ser cuestionado por otra de las asistentes al conversatorio, que preguntó: “¿Usted va a arreglar este disparate?”.