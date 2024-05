Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), insistió ayer en que Luis Abinader manipula las cifras con intención reeleccionista.



Expresó que los datos demuestran una “falta de consistencia y credibilidad del presidente de la República y cómo se manipula la opinión pública”. Sobre el crecimiento económico, el candidato presidencial de la FP dijo que en comparación con Centroamérica, “República Dominicana pasó de vanguardia a la retaguardia” porque está por debajo de todos los países de la región.



Al encabezar una rueda de prensa en su espacio “La Voz del Pueblo”, el líder político puntualizó que el crecimiento promedio real de la economía del país es de un 1.9% del PIB, tomando en cuenta el rebote estadístico provocado en la pandemia y no de 6% como afirma el gobierno.



Según el análisis de Fernández, la mala gestión ha tenido consecuencias de estancamiento del crecimiento económico durante estos tres años de gobierno encabezados por Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).



De acuerdo con las estadísticas presentadas por el líder político, el empleo formal está estancado, cuando una de las promesas de gobierno de Abinader en su primer año de gestión fue crear un millón de nuevas plazas, además de recuperar las que había antes de la pandemia del coronavirus.



Leonel Fernández puntualizó que, pasados 42 meses, casi terminando su periodo presidencial, solo se han creado 8 mil 197 empleos formales.



“Esto se da por la ausencia de políticas laborales y escasa capacidad innovadora, lo que ha traído consigo que se ha frenado la expansión de la clase media en la República Dominicana”, apuntó.



Los datos presentados por Fernández también muestran que los grupos más golpeados por el desempleo son las mujeres y la juventud.



En el caso de las mujeres, afirmó, la tasa de desempleo duplica a la de los hombres, mientras que, las personas en las edades de 15 a 39 años representan el 44% de las desempleadas.



Fernández dijo que entre las áreas en que se necesita incentivar la creación de plazas de empleo son agropecuaria, salud y asistencia social; energía, gas y agua y la industria. En la presentación de su tema sobre el desempleo, el expresidente se auxilió en testimonios de personas que contaron sus experiencias en la búsqueda de un puesto de trabajo y no lo han logrado, así como de otros casos de personas que no reciben el apoyo por el seguro de accidente laboral.

Reconoce la labor diligente de la JCE

El candidato presidencial de la FP reconoció la labor diligente del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, para canalizar los casos de los partidos políticos, especialmente relativos a los recursos que el Gobierno se había negado a entregar y que por ley les corresponden a las organizaciones políticas en el año electoral. Fernández dijo que Abinader tiene un plan en contra de los partidos políticos desde que llegó al Gobierno.