La posibilidad de que una populista o un “outsider” de la política tradicional pueda irrumpir en el escenario electoral para los comicios del 2024, se aleja con la definición de las candidaturas de los principales partidos políticos.



Las candidaturas presidenciales de cara a las elecciones del 2024, se definieron más temprano que nunca en los últimos 25 años. El hecho también descarta del escenario la posibilidad de que una figura, dentro o fuera de los partidos políticos, con discurso y propuestas populistas pueda calar en el electorado.



Las tres principales ofertas presidenciales, el presidente Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, representan una propuesta sin riesgos para ocupar el solio presidencial.



Fernández y Abinader ya son figuras probadas en la conducción del Estado, pero Martínez tendrá que convencer al electorado de su propuesta presidencial, pero el hecho de que haya ocupado cargos públicos y hasta ahora, no presente un discurso con propuestas excéntricas, inducen a que su discurso seguirá la línea moderada que tradicionalmente ha elegido el electorado dominicano.



Aunque falta mucho tiempo, más de un año y siete meses para las elecciones del 19 de mayo del 2024, salvo algún hecho inesperado, no parece que en el escenario pueda surgir una figura que electoralmente pueda crecer, pues las tres principales plataformas de partidos políticos, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), ya escogieron sus candidatos. Entre esos tres partidos captan más del 95% de la simpatía del electorado.



El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha dejado entrever que su presidente, Miguel Vargas, podría presentar su candidatura presidencial, pero si ocurriera, Vargas tiene una propuesta que va en la misma línea de los tres principales partidos.



Los proyectos emergentes



Los partidos que intentan marcar distancia de las organizaciones tradicionales, Alianza País y Opción Democrática, habría que observar la oferta de candidatura presidencial que presentarán. Guillermo Moreno, presidente y líder de Alianza País, ha sido candidato presidencial en cuatro ocasiones y su votación no supera el 2%.



En el caso de Minou Tavárez Mirabal, que preside Opción Democrática, ya fue candidata presidencial en el 2016 por el partido Alianza por la Democracia, que dirige Max Puig.



Aún no ha dicho si se presentará de nuevo ante el electorado, pero su discurso se identifica con los sectores más liberales que respaldan la despenalización del aborto en tres circunstancias.



La activista social María Teresa Cabrera también ha presentado su candidatura para las elecciones del 2024 por su partido, Frente Amplio, que en las pasadas elecciones participó como aliado del PRM.



La dama se ha destacado como activista social y fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).



Otro proyecto con discurso conservador lo tiene Carlos Peña, que logró el reconocimiento de su partido, Generación de Servidores.



En esa misma línea, se inscribe Ramfis Domínguez Trujillo, que en el pasado proceso electoral no pudo presentar su proyecto presidencial porque tiene un problema que no puede cumplir con el requisito legal que establece la Constitución a los aspirantes a la Presidencia de la República.

Definición candidaturas, con mucha antelación

La definición de las candidaturas del 2024, es la más anticipada de la historia electoral. En las elecciones del 2020, aunque se sabía que en el hoy oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) recaería en Luis Abinader, en el PLD el tema fue una incógnita que se despejó en medio de una división y recayó en Gonzalo Castillo. Ambos candidatos quedaron definidos el 6 de octubre del 2019, cuando faltaba menos de un año para las votaciones. En ese proceso, la candidatura de Leonel Fernández, luego de abandonar el PLD, también estuvo rodeada de dudas porque tuvo que defenderla en los tribunales debido a que un artículo de la ley 33/18 prohibía a los candidatos que pierdan en un proceso inscribirse para el mismo cargo en otro partido para la misma elección. En el 2016, la sorpresa del proceso fue la reforma de la Constitución en el 2015 para permitir la reelección de Danilo Medina, a pesar de que el entonces mandatario decía públicamente que no le interesaba reelegirse. La reforma se hizo en junio del 2015. Para ese certamen, el PRM escogió a Luis Abinader candidato en abril. En el 2012, el PRD escogió a Hipólito Mejía su candidato en la convención de marzo del 2011 y el PLD definió candidatura en junio.