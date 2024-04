El actual senador y candidato a repetir en la posición por la provincia de Santo Domingo Antonio Taveras se suma a los aspirantes a esa posición que estarán en la casilla 16 en representación del Partido País Posible.



Así lo anunció el presidente de esa organización política, Milton Morrison, durante un encuentro celebrado en la casa nacional del PPP.



Durante el evento, se anunció también el apoyo del Partido a los candidatos a senador por la provincia de Bahoruco, Guillermo Lama y Johnson Encarnación en Elías Piña.



Milton Morrison destacó el trabajo que ha venido desarrollando el senador Antonio Taveras en la provincia de Santo Domingo, razón por la cual el partido ha decidido apoyarlo.



“Antonio ha estado presente con nosotros desde el inicio de la creación de País Posible, por lo que nuestro apoyo continuará y trabajaremos para sumarle una cantidad significativa de votos que les permita mantenerse en el senado”, apuntó Milton Morrison.



El senador agradeció el apoyo del PPP y aseguró que no defraudará a quienes han confiado en él. “Yo vi nacer este partido y creo en quienes lo dirigen, por eso me honra poder ir en su boleta y representarlos”, dijo Antonio Taveras.



El presidente de la organización al presentar al candidato a senador por la provincia de Bahoruco Guillermo Lama, lo calificó como un trabajador incansable y destacó el trabajo político y social que ha desarrollado, en beneficio de la provincia, por lo que el partido ha decidido abrazar su candidatura.



“Guillermo Lama es una joven promesa del presente y futuro de Bahoruco, un digno representante, cuyo su compromiso con el fortalecimiento de esa provincia, realizará un trabajo excepcional al obtener este nuevo rol.



Tras agradecer el respaldo de País Posible el candidato a aseguró que trabajará para que Bahoruco continúe desarrollándose, y motivará a la juventud a emprender proyectos que beneficien esa demarcación. “Agradezco el apoyo que hoy me brinda País Posible y aceptamos el reto de ser su candidato. Les aseguro que saldremos victorioso con este apoyo”, aseguró.



El partido también llevara en la casilla 16 al candidato a senador por la provincia de Elías Piña Johnson Encarnación, quien agradeció a País Posible y Milton Morrison por el respaldo a su candidatura.



Los candidatos recibieron el respaldo de sus candidaturas durante un encuentro celebrado en la Casa Nacional de País Posible en el Distrito Nacional, donde participaron, además de Milton Morrison, Andrés Nova y Tomás Hungría primer y segundo vicepresidente del PPP, entre otros.