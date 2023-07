Los partidos políticos y la JCE han tomado medidas para evitar la incursión del crimen organizado en política

La precampaña electoral arranca mañana de manera oficial y tanto los partidos políticos como la Junta Central Electoral (JCE) han tomado medidas especiales para evitar que el dinero del crimen organizado y de personas vinculadas con actividades ilícitas pueda penetrar las filas de los partidos políticos.



Recientemente, el presidente de la JCE, Román Jáquez, apuntó que el órgano será estricto con la fiscalizació de los recursos públicos y privados que reciban los partidos y sus candidatos.



“Que no quepa la menor duda de que, a través de su facultades administrativas y reglamentarias, esta Junta Central Electoral, a través de su Dirección de Fiscalización y Control Financiero, será estricta en la fiscalización del financiamiento tanto público como privado, el cumplimiento de los topes y los ingresos espurios”, dijo.



De su lado, las organizaciones han tomado medidas especiales para depurar a sus precandidatos y futuros candidatos. Incluso, el propio hecho de que la mayoría de los cargos no sean escogidos mediante primarias, sino en encuestas y asambleas de delegados, abarata el costo de la campaña política y pone cierta barrera al financiamiento ilegal de las campañas y a que la competencia la defina el dinero.



Las pasadas elecciones pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de los partidos políticos para que personas vinculadas al crimen organizado utilicen sus plataformas para alcanzar cargos de elección popular en el Estado. Cuatro legisladores, dos funcionarios municipales y un funcionario designado por decreto han sido vinculados con actividades criminales.



El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó que harán una depuración profunda de los aspirantes a cargos de elección popular que se registren como precandidatos.



Entre las medidas que se tomarán según lo informado por Deligne Ascención, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, es que el PRM tendrá un buzón para recibir las denuncias de la ciudadanía en caso de que conozca que algún aspirante está implicado en actividades contrarias a la ley y la moral.



El PRM también exige los estados auditados de las finanzas personales de los precandidatos.

“Más allá de un certificado de buena conducta, un antidoping, les solicitaremos estados auditados para conocer de su propio manejo de las finanzas personales y de dónde surgen los recursos de que disponen o que podrían disponer para el financiamiento de sus propias candidaturas”, indicó recientemente José Ignacio Paliza, presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia.



El presidente de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Bichara, sostuvo que la organización será rigurosa en aplicar las medidas que establece la ley para evitar que el dinero proveniente del narcotráfico penetre las candidaturas o que personas vinculadas a actividades ilícitas puedan ocupar la boleta de su partido.



“Tenemos un resguardo en las estructuras y por eso cualquier acción fluye inmediatamente, pero también cada demarcación tiene un enlace nacional para vigilar cada lugar, cuando hay una situación, esa red está alerta y tenemos los mecanismos para detectar cualquier situación o desviación; obviamente haremos las depuraciones de lugar y vamos a procurar que esa competencia se desarrolle en la mayor armonía, respeto posible y sobre todo equitativamente, es decir que esos aspectos están bajo la lupa en este proceso de elección de nuestros candidatos”, apuntó al ser cuestionado sobre las medidas para evitar financiamiento ilegal.



El presidente de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo (FP), Henry Merán, dijo que toman todas las medidas de lugar para evitar que el dinero del crimen organizado penetre a las filas de la organización con el financiamiento de candidaturas.



“Los aspirantes deben rendir un informe financiero que debe ser presentado ante la JCE, lo vamos a auditar reuniéndonos con cada dirección provincial, municipal y de cada distrito municipal y ahí vemos los compañeros que están aspirando y si hay algún vicio que tenga que ver con estos elementos, nosotros garantizamos a todo el pueblo dominicano, que los aspirantes y luego precandidatos y finalmente candidatos, serán idóneos y cumplirán con los requisitos de ley; y nosotros como organización política siempre hemos rechazado y supervisado el ingreso de ciudadano a la FP que estén vinculados a ese tipo de actividades”, sostuvo el dirigente político.



Lo que dice la ley



El artículo 64 de la ley de Partidos Políticos identifica como contribuciones ilícitas siete tipos de financiamientos a los partidos y candidatos.



Son contribuciones ilícitas los aportes que haga cualquier persona moral de derecho público, salvo la contribución estatal señalada por ley; las contribuciones de gobiernos e instituciones extranjeras que no estén establecidas con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional, a excepción de los aportes de organizaciones extranjeras de carácter académico, recibidas para la formación política debidamente documentadas y aprobadas por el organismo de máxima autoridad del partido, agrupación o movimiento político que corresponda y los aportes provenientes de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas.



Además los aportes cuya procedencia u origen no se pueda determinar; los préstamos y otras concesiones de entidades crediticias o no crediticias, que no sean para un proyecto en específico previamente aprobado por el organismo de máxima autoridad del partido, así como de toda otra actividad que comprometa la independencia del partido y las contribuciones en bienes y servicios, y las franquicias provenientes de alguna de las personas físicas o morales señaladas en los numerales que provengan del Estado o de actividades ilícitas.



También las contribuciones de personas físicas subordinadas, cuando les hayan sido impuestas por sus superiores jerárquicos.



El artículo 63 de la ley 33/18 establece otras medidas para el financiamiento privado de la precampaña.

“Las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos no podrán ser superiores al uno por ciento (1%) del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación de fondos públicos”, apunta.



Igualmente, señala que las contribuciones realizadas por internet y las redes sociales serán incluidas en la nómina de contribuyentes y siempre estarán identificadas en su origen.



En cuanto al financiamiento público, los partidos que no cumplen lo establecido por la ley, la legislación manda a suspender la cuota que reciben.

El Congreso aprobó medidas especiales para la fiscalización de los recursos. Hilario Espiñeira, director de Fiscalización y Control de la JCE, advierte de las medidas.

Los montos para el gasto de la precampaña

En la proclama de la JCE que deja formalmente abierta la precampaña, se establece que el tope de gastos por elector es en función de la cantidad de electores de cada demarcación. En ese sentido, para los aspirantes presidenciales el tope de gasto es de RD$70.00 por cada inscrito en el padrón de electores, a nivel nacional; para precandidatos a senadurías el tope de gasto es de RD$60.00 por cada votante en la demarcación de que se trate. Para los precandidatos a diputados, el tope de gasto es de RD$60.00 por cada inscrito en el padrón de electores, a nivel de la provincia o circunscripción, según cada caso. Lo mismo ocurre para los distintos cargos municipales.