La JCE presidida por Román Jáquez se estrena con la organización de las primarias del PRM, pero la experiencia de 2023 está muy distante de las primarias que organizó la JCE en 2019.



La Junta Central Electoral (JCE) afina los detalles para el montaje de las primarias del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) pautadas para el primer domingo de octubre, lo que representa el primer reto para el árbitro de las elecciones de febrero y mayo de 2024. Hasta el momento, la JCE no ha informado del costo del montaje de las primarias del partido oficial.



El órgano ya realizó la primera prueba del cómputo electoral, inició la impresión de las boletas y del padrón de tres millones de afiliados que depositó el PRM ante el órgano para la realización de las primarias cerradas. Con respecto al cómputo, el tema que históricamente ha generado cuestionamientos en el resultado de las elecciones, la JCE implementará el mismo sistema que aprobó para las elecciones generales de febrero y mayo del próximo año.



De cara a la candidatura presidencial, no se prevé mayor nivel de conflicto debido a que no está en discusión que el presidente Luis Abinader tiene garantizada la candidatura frente a la debilidad que muestran los competidores Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara y Delia Josefina Ortiz.



El mayor reto para la JCE lo representan las primarias para escoger las candidaturas a la alcaldía de los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Igualmente, las candidaturas para regidores, directores y los vocales de distritos municipales.



Hasta el momento, entre los competidores internos del PRM no han salido a la luz pública cuestionamientos a la fiabilidad de la JCE para arbitrar el proceso interno.



La JCE coordinó la instalación de 5 mil 149 mesas de votación en mil 502 recintos electorales y trabaja para facilitar las herramientas necesarias para el éxito de la segunda experiencia de la JCE administrando las primarias de los partidos políticos.



El órgano electoral informó el cierre de su oficina en La Feria porque sus instalaciones serán utilizadas para la entrega de los carnets al personal que laborará en el montaje de las primarias del PRM.



El artículo 46 de La Ley 33/18 de Partidos Políticos establece que la JCE es responsable de reglamentar, organizar, administrar, supervisar y arbitrar el proceso de primarias para la escogencia de las candidaturas.



Las primeras primarias organizadas por la JCE por mandato de la ley 33/18 fueron las de 2019, pero en un contexto muy distinto al actual debido a que fueron simultáneas en las que participó además el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En esa primera experiencia, el PLD escogió las candidaturas con padrón abierto y el PRM con su propia lista de militantes.



El sistema de votación automatizada se implementó por primera vez en esas primerias que se realizaron el 6 de octubre de 2019.

Más de 3 mil aspirantes van a las primarias PRM

El secretario nacional de organización del PRM y presidente de la Comisión de Elecciones Internas, Deligne Ascención, dijo que en las primarias del primero de octubre se van a elegir todas las regidurías que no fueron a reservas, las vocalías, 190 juntas distritales de 235 que hay en total. En total, dijo que competirán más de 3 mil precandidatos para esa cantidad de plazas. Las demás candidaturas fueron escogidas mediante encuestas y solo San Juan hará asamblea de delegados. Las plazas reservadas fueron para fines de alianza, excepto en la capital.