Sostuvo que la estrategia electoral de la organización es ganar las elecciones presidenciales con el 60%

El presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y secretario de organización del partido oficial, Deligne Ascención, informó que esa organización ya concluyó el trabajo de campo de las encuestas para definir las plazas de diputados, senadores y algunas alcaldías, pero que los resultados serán anunciados luego de las primarias para escoger la candidatura presidencial pautada para el domingo primero de octubre.



Detalló que fueron usadas tres firmas para el levantamiento de la información y que el trabajo de campo no se realizó en una sola etapa en todos los lugares donde se aplicaron las encuestas.



Ascención reveló que el costo de contratación de las firmas fue cubierto con el dinero que recaudó la organización por el costo de inscripción de las precandidaturas, que fue superior a los 118 millones de pesos.



Por otro lado, adelantó que proyecta que cerca de 400 mil perremeístas, de un padrón de tres millones, acudirán a votar en las primarias para escoger la candidatura presidencial, pautadas para el primero de octubre.



En cuanto a la proyección para las elecciones de 2024, Ascención sostuvo que tienen como meta ganar la presidencia en primera vuelta con un 60% de los votos y ampliar las plazas municipales y congresuales que tienen actualmente.



“La participación es directamente proporcional a los niveles de competencia, este proceso no tiene los niveles de competencia del anterior porque en el anterior fue todo el mundo a primarias; hubo unos niveles de competencia desde la candidatura presidencial porque fue entre el presidente Hipólito Mejía y entre el hoy presidente, esa situación ahora no está; no van los diputados, no van los senadores, no van la mayoría de los alcaldes, y eso baja un poco; sin embargo, el entusiasmo que uno siente y que se va a manifestar, estimo que deberá ser superior a las 400 mil personas”, proyectó.



Sobre la cantidad de candidaturas que se escogerán en las primarias de octubre informó que competirán más de 3 mil precandidatos.



“En las primarias vamos a elegir todas las regidurías que no fueron a reservas, las vocalías, 190 juntas distritales de 235 y dos municipios, los dos municipios son Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, las demás serán por encuestas porque la reserva es para alianza”, explicó el dirigente del PRM.



Dijo que solo en San Juan harán asamblea de delegados para escoger todas las candidaturas con la excepción de los que van a primarias que son las regidurías. “Pero los cargos de diputados, senador y la alcaldía del municipio cabecera van a asamblea de delegados”, apuntó.



“Nosotros no estamos mal electoralmente en ningún sitio, los que están mal, son otros, no nosotros”, apuntó el dirigente del PRM.



Sobre las denuncias que hicieron los partidos de oposición sobre la inclusión de miembros de otros partidos en el padrón que depositó el PRM en la Junta Central Electoral, respondió: “Hubo ciertamente, la inclusión de figuras connotadas en el padrón, hubo casos que se utilizaron subterfugios como fue en el caso del presidente Danilo Medina que con el nombre de una mujer se le colocó la cédula a Danilo Medina, fue detectado y se hizo la corrección de lugar, es probable que haya otros casos, lo que evidencia que hubo la intencionalidad de alguien, porque no es casual que se haya hecho, pero de todos modos pienso que eso fue mínimo”, apuntó Ascención.



El secretario nacional de organización del PRM calificó como “un cuento de camino” creencias como que los partidos adversarios interfieren en los procesos internos de otras organizaciones.



Alianza opositora: “La suma de minorías no hace mayoría”



Cuestionado sobre la alianza de los partidos de oposición para enfrentar al PRM, el secretario de organización dijo que la suma de minorías no hace mayoría electoral. El veterano dirigente político ilustró su punto de vista con varios casos de la historia electoral reciente.



“En el PRD, en 2007, se juntaron Milagros Ortiz Bosch, Fello Suberví, Enmanuel Esquea Guerrero, Virgilio Bello Rosa, José Rafael Abinader para enfrentar a Miguel Vargas, y Miguel ganó 80 a 20”, refirió el dirigente político.



En el 2006, se hizo la Alianza Rosada, y el PRD conservaba la fuerza electoral que luego perdió y el Partido Reformista venía de unas elecciones que había sacado un 8%. “Pero esa alianza no sacó cuatro senadurías, entonces no necesariamente, la suma de minorías constituye en política una mayoría; y es muy probable que quienes esperan juntarse en segunda vuelta deberán postergar esa intención para el 2028’, advirtió. Sustentó su tesis en que las encuestas proyectan un triunfo del PRM en primera vuelta, mientras que la meta como estrategia electoral es de ganar con el 60%.

“Las reservas son para las alianzas”

El presidente de la Comisión Nacional de Elección interna, aclaró que las reservas que hizo la organización son para fines de alianza. Al ser cuestionado por el caso del Distrito Nacional, donde el PRM se reservó tanto la alcaldía como la senaduría, se limitó a responder que la organización aún no ha decidido nada sobre esas plazas porque “las reservas todavía no tienen nombre”. Cuestionado sobre las declaraciones de la senadora Faride Raful que reclamó encabezar la boleta del partido oficial en la capital, dijo que hasta donde conoce las reservas son para fines de alianza y que no tiene información si en el caso de la legisladora y miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM, se habría reservado la plaza para ella o para cederla en alianza. La pasada semana, Raful en una rueda de prensa en compañía de su padre, Tony Raful, dijo que las autoridades de la organización le habían comunicado que la reserva de la candidatura era para ella.