Leonel arremetió contra el gobierno por la inseguridad y el aumento de la tarifa eléctrica; Abel prepara la campaña



El pasado sábado los actos promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader se sintieron en Santiago y la capital. Con esos eventos se retoman las actividades reeleccionistas que cada cierto tiempo se observan en el panorama, aunque no de manera sistematizada.



Concomitantemente a los actos que promueven la repostulación de Abinader, la oposición está en la calle y arrecia el discurso de críticas al gobierno. Por ejemplo, ayer en Bonao, Leonel Fernández lanzó fuertes críticas al gobierno en temas que son como sal y limón en la herida. El aumento de la tarifa eléctrica y la inseguridad ciudadana, centrado en las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Jesús (Chu) Vásquez Martínez, sobre la situación de violencia que mantuvo en vilo a Villa Mella la pasada semana fueron de los temas abordados por Fernández.



Mientras, el equipo de Abel Martínez, ganador de la consulta del PLD, informó que a partir de la próxima semana arranca la ruta electoral para las elecciones del 2024.



Los actos masivos de los tres principales proyectos electorales para las próximas elecciones y las agrias críticas de la oposición, son una evidencia de que la campaña ya arrancó, a pesar que falta más de un año y ocho meses para la cita del 19 de mayo del 2024.



Los eventos de promoción de candidaturas se realizan a pesar que la ley 33/18 los prohibe. Los proyectos tratan de cubrir con discursos de forma lo que en la práctica es campaña electoral.



La secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, encabezó un acto masivo en Santiago para pedir “cuatro años más” al presidente Abinader.



La participación de la dama se hizo en el marco de la presentación del movimiento “Más cambio” que coordinan los dirigentes del PRM, Darío Cedeño y Freddy Fernández. “Ese hombre que trabaja como un campeón, ese líder, maravilloso y honesto que hoy tiene bien dirigido este país, está dedicado a transformarlo en bien de la gente y es por eso que como madre, capitaleña, esposa y santiaguera le pido al presidente Luis Abinader 4 años más,… si trabajamos unidos y de la mano, nadie nos quita el triunfo”, proclamó la dama durante el acto.



Es llamativo que el evento se organizara en Santiago, el principal bastión electoral del recién electo candidato presidencial del PLD.



Mientras, en la capital, específicamente en el barrio Guachupita, ciudadanos pidieron con carteles la reelección del presidente de la República, previo a encabezar un acto oficial en ese sector, el pasado sábado.



Antes, se habían producido otros actos a favor de la reelección de Abinader, igualmente impulsado por sectores vinculados al expresidente Hipólito Mejía. Tanto Carolina como Hipólito figuran entre los principales promotores de la reelección en el PRM.



En un acto de entrega de certificados, el mandatario hizo proclamas que apuntan a su reelección con la consigna que insta a la población a no mirar hacia atrás. Al cumplir los dos años de gobierno, el mandatario, hizo un acto en Santiago en el que emitió fuertes críticas a la oposición y previo al evento, hubo consignas reeleccionistas.



Leonel arrecia críticas



El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) criticó la insensatez e improvisación de la actual gestión gubernamental, a quienes acusó de mentir y engañar al pueblo con los aumentos “secretos” de la tarifa eléctrica. “El actual gobierno es de promesas incumplidas, improvisaciones y cero planificación”, declaró Fernández. “Al ver el tema de la luz eléctrica debemos decir que fuimos el primer partido en decir que era una insensatez aumentar la tarifa eléctrica en medio de una crisis, el gobierno empezó a realizar aumentos cada tres meses, el pueblo comenzó a protestar, el gobierno anunció que el último aumento lo devolverían, pero a nadie le han devuelto absolutamente nada”, acotó el político.



Según Fernández, el gobierno “engaña al pueblo con los aumentos en la tarifa eléctrica, y el pueblo sigue protestando porque ahora lo hacen calladito, cada vez llega más cara la tarifa eléctrica y a esto se suman los apagones, no jueguen con la paciencia y la tolerancia del pueblo dominicano”. También abordó el tema de la inseguridad ciudadana. “El tema de la criminalidad, la violencia y las drogas, cada vez más es preocupante, Villa Mella es tierra de nadie, personas desaparecidas, protestas frente al Palacio Nacional. Al preguntarle al ministro de Interior y Policía dice que no sabe de eso, que él no es general de la Policía, pues si ustedes no pueden resolver eso, váyanse de ahí”, enfatizó Fernández.



“La gente se está yendo en yola del país, porque ya no resisten, ya no aguantan, no toleran el nivel de pobreza que se está diseminando por todo el territorio de la República Dominicana. En fin, este gobierno se ha declarado incompetente, porque ellos mismos dicen en la página web del Ministerio de Hacienda, que este gobierno tiene un problema de planificación, presupuestaria, coordinar y ejecutar, y si usted no sabe panificar, no sabe presupuestar, no sabe ejecutar y no sabe ejecutar, usted está diciendo que usted no sirve para gobernar, váyanse de ahí”, reiteró.



Fernández encabezó juramentaciones en Santo Domingo Oeste el pasado sábado y ayer se trasladó en Bonao, Monseñor Nouel, mientras que la organización se movilizó en todo el país con jornadas simultáneas de inscripción de nuevos militantes, denominadas jornadas de afiliación boschista.



Según un comunicado de la FP, Fernández juramentó dirigentes políticos que provienen del PLD, entre los que se encuentran los regidores de los distritos municipales de Sonador y Sabana del Puerto, Saturnino Sánchez y Ricardo Hierro, ambos renunciantes del PLD.



Otros de los juramentados provenientes de las filas del PLD son los señores José Tejeiro y Héctor Nina, este último se desempeñó durante más de 20 años como delegado ante la sede municipal de la Junta Central Electoral.



Abel está definiendo la ruta para candidatura



Abel Martínez, aunque no encabezó eventos de campaña electoral, no estuvo ausente pues en su condición de alcalde de Santiago, presidió un evento para dejar iniciada la temporada Navideña, junto a su familia y munícipes de esa ciudad. La encargada de prensa del proyecto presidencial de Martínez, Tessie Sánchez, informó que a partir de la próxima semana el aspirante iniciará su agenda de trabajo electoral. Martínez fue electo candidato del PLD en una consulta que hizo la organización el domingo 16 de este mes, en la que obtuvo el triunfo con el 62% de los votos. Luego de eso, Martínez emitió una declaración pública criticando el alza de la tarifa eléctrica. “La gente no aguanta los aumentos de la tarifa, sería catastrófico para la clase media y la clase productiva, y criminal para la clase baja un nuevo aumento”, dijo en declaraciones a la prensa. Luego de ser electo, el equipo de prensa de Martínez comunicó de un acto público del aspirante presidencial del PLD. Se trató de un evento en el que su esposa, la comunicadora Nahiony Reyes, presentó su línea de zapatos. Martínez dijo que seguirá su trabajo en Santiago para que continúe en orden y limpio.