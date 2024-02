Santo Domingo.– El sociólogo Cándido Mercedes dijo estar sorprendido por el discurso que ofreció el expresidente Leonel Fernández tras los resultados de las elecciones municipales, celebradas el pasado 18 de febrero, al considerar que no esperaba una alocución “tan pobre” de un hombre que siempre ha considerado brillante.

“Me da pena, me da tristeza ver a una gente tan inteligente hacer un discurso de esa naturaleza, porque hay un momento en que tú no puedes aplicar lo que se llama la psicología del autoengaño”, dijo Mercedes.

Dijo que al escuchar al exmandatario se acongojó y lo llevó a pensar que “hay seres humanos que morimos con todo el talento que teníamos y hay otros que nos vamos agotando por una serie de factores sociales o de personalidad”.

Sobre la abstención, de la que Fernández acusó al partido oficialista de inducirla, Mercedes manifestó que datos matan relato, porque de esos 3 millones 775 mil electores que votaron, votó un millón 747 mil por el Partido Revolucionario Moderno, alrededor de un 50 %; por el PLD votaron 875 mil, un 26%; y por Fuerza del Pueblo, un poco más de 500 mil, un 12 %.

Explicó que por ejemplo, el PRM dice que tiene una plantilla de su padrón interno de 3 millones 093 mil, lo que significa que si esos fueron a votar, votó cerca del 60 % de los perremeístas; de los peledeístas, que dicen que tienen dos millones en su padrón, votó el 36 % de la matrícula; y en el caso de FP, que dicen que tienen 2 millones 030 mil, solo votó el 12 %.

“Si tú me dices que desde el poder han querido inducir la abstención, entonces tú me estás diciendo que tu gente es capaz de venderse”, señaló.

Expresó que el relato de la mentira es justificar su fracaso electoral a partir de la abstención, que no indica falta de legitimidad, porque si vota solo un 10 % esa cantidad es legal.

Dijo que lo bonito de una democracia es que quien se sienta demócrata reflexione con sus actores, pero no intentando ofender la inteligencia porque esto conlleva a perder el respeto social.

Mercedes, quien fue entrevistado en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez, manifestó que hay una crisis de la oposición y, en la calidad de los políticos, como entes propios de una democracia que atraviesa por la reflexividad de que el país no se termina mañana.

Criticó también las declaraciones de los voceros del PLD, que en voz de su secretario calificaron las elecciones de descaradas, lo que dijo debe invitar a los actores políticos a ver las mentiras y los mitos que están enarbolando.

Califica elecciones municipales como las más transparentes

Sobre la organización de las elecciones municipales, el excoordinador de Participación Ciudadana dijo que nunca había visto un proceso en el que órgano electoral había trabajado “por el libro y como Dios manda”.

“Por primera vez en la historia electoral de República Dominicana los colegios electorales, a partir de las 05:00 p. m. dejaron entrar a la prensa para que grabaran el conteo de los votos. ¿Qué significa eso? Transparencia”, valoró Mercedes.

Dijo que también hay que apuntar que por primera vez la Junta Central Electoral pidió una auditoría técnica a los equipos que se usarían en las elecciones de 2024, y que la misma la realizó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos vía su Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH-CAPEL), empresa internacional que encontró debilidades que fueron superadas.

“Desde el punto de vista de la organización electoral usted no ha visto a nadie pronunciarse y mira que aquí hay gente ácida y tosca que tiene que buscar argumentos de ofensa a la inteligencia acerca del fracaso electoral para ellos, no para la sociedad dominicana”, destacó.

Sobre los resultados de las elecciones municipales, Mercedes dijo que eso se veía venir porque todas las encuestas serias así lo pronosticaron.

“Yo he tenido acceso a 37 firmas encuestadoras y en todas el panorama es de un solo lado, ¿por qué?, porque hay un ciclo político a favor del PRM y en particular del candidato presidencial”, señaló, al vaticinar que el actual presidente de la nación y candidato presidencial del PRM, Luis Abinader ganará en primera vuelta con más del 60 % de los votos.

Dijo que en el país lo que ocurre es que una parte de la élite política no está a la altura de la nueva dinámica de la sociedad y se siguen manejando con una especie de parálisis paradigmática con una cultura política de los años 70 y 80, como si el mundo no cambió, como si no se estuviese en la era digital donde todo el mundo a ley de un clic se entera de todo.

“¿A quién se le ocurrió decir que la abstención fue de 70 %? Yo no puedo culpar a nadie, pero en base a una hipótesis digo que ese tiene que ser un ser humano antipolítico que no quiere nada con la democracia y quiere erosionarla”, dijo Mercedes, quien reiteró que datos matan relato, a propósito de las estadísticas que mostró el órgano electoral con respecto a la real abstención, que fue similar a la del proceso pasado.

Destacó que es normal dicha abstención en las municipales, porque en República Dominicana prevalece una adhesión al presidencialismo, heredado del trujillismo, razón por la cual los ayuntamientos no convocan porque ellos en sí mismo no pueden resolver porque quien lo hace es el Gobierno central.