Santiago. Aumentan de manera considerable los casos de dengue, en comparación con la situación que manejaron los centros de salud el pasado año.



Así lo explicó Margarita Santana, miembro de la Sociedad Dominicana de Infectología, quien además es pediatra. Dijo que no tiene constancia de que se trata de una pandemia, el aumento de los casos, pero si los centros de salud han atendido más casos este año, comparado con las estadísticas del 2022.



Refirió que estos casos de dengue han aumentado en las últimas tres semanas, por la temporada de lluvia, y aclaró que en lo particular, de los tratados en el centro de salud donde labora no ha se han producido defunciones. “Es una buena, cosa que no impactan las noticias, pero gracias a Dios, los pacientes son referidos a tiempo, lo que ayuda y evita que se compliquen”, dijo la infectóloga.



Niños, los más afectados



Indica además de que tanto los médicos como los padres han ido entendiendo el protocolo, sobre el dengue, de que actuar a tiempo es lo más importante.



Actualmente en el hospital Infantil Arturo Grullón, 10 menores permanecen ingresados con cuadros y síntomas de dengue, informo la directora de ese centro de salud de Santiago.



Mirna López insistió en la necesidad de que los niños sean llevados a un centro de salud inmediatamente presenten fiebre u otro síntomas, para evitar que se compliquen. “Un dengue vigilado a tiempo es un caso manejable”, dijo la doctora López.



Además de la capacitación continua de los médicos, las autoridades realizan operativos que identifican los criaderos de mosquitos.



Tanto Santana como López valoran de que los médicos han ido aprendiendo el protocolo, refieren los pacientes a tiempo, lo que ayuda a prevenir muertes por dengue.

Niños de 4 a 16 años afectados por enfermedad

La mayoría de casos atendidos en Santiago proceden de la parte Norte, específicamente de Mao, Santiago Rodríguez y Dajabón.



Las autoridades de Salud han desplegados operativos tras la temporada de lluvia, además en barrios donde las familias deben almacenan el agua.



Por igual fumigaciones focalizadas en sectores vulnerables.