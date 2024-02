Santiago. Una mujer de nacionalidad española denunció que un grupo de abogados pretenden despojarla de varios terrenos, bajo el alegato de una supuesta deuda que contrajo un pariente.



La extranjera identificada como Ainhoa Simón Estrada, hija de padres dominicanos dijo que dichos terrenos constituidos en empresa fueron heredados de su padre Carlos Alberto Simón Helena. Llama a que se respete la seguridad jurídica.



Entre los terrenos y finca en cuestión están uno con más de tres mil metros cuadrados, otro con más de 290 mil metros cuadrados, entre otros ubicados en el municipio de Imbert en Puerto Plata, está constituida como la sociedad comercial Los Robles S.A hoy S.R.L.



Denuncia que los abogados exigen un pago millonario para cesar un supuesto embargo de los inmuebles de la empresa.



Durante una rueda de prensa, Simón Estrada, dio a conocer que luego de la muerte de su progenitor en el año 2018, se trasladó a Puerto Plata en busca de los bienes heredados y encontró una empresa de vocación agropecuaria en la cual el 87 por ciento pertenecía a su progenitor y un 13 por ciento a un sobrino de nombre Héctor Nicolás Martínez Simón, el cual poseía los títulos de la propiedad en cuestión, que según la denunciante sustrajo.



Asegura que quienes pretenden apropiarse de los terrenos, no poseen los documentos que avalan dicho compromiso económico.



La ciudadana española denuncia que Héctor Nicolás Martínez Simón junto con abogados ha accidentado, violentado todos los procesos legales junto con su abogado Rafael Carlos Balbuena Pucheu, con el objetivo de no entregarlos y bajo el alegato de una supuesta deuda no sustentada. La ciudadana española dice que ha llevado su caso tanto a los tribunales de Puerto Plata como a la embajada de España en busca de soluciones ya que ha sido víctima de atropellos, agresiones y hasta apresada por militares.