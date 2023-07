Puerto Plata. La reciente humareda en el vertedero a cielo abierto de esta provincia puso sobre el tapete la necesidad de construir un relleno sanitario seco, obra iniciada por la anterior alcaldía que fue dejada en el olvido.

Durante la gestión del ex alcalde Walter Musa se propuso el citado proyecto, consistente en máquinas que compactarían la basura en pacas, que pondrían debajo de la tierra, donde no tuviera humedad, y se podría producir energía eléctrica. Este se haría con una inversión de 500 millones de pesos, para lo cual el gobierno de Danilo Medina adelantó la mitad. De estos se usaron 50 millones para adquirir un terreno contiguo al actual vertedero, donde estaría el relleno sanitario, más los gastos legales que ascendieron a más de un millón de pesos. Musa informó que el dinero restante fue dejado en la alcaldía, no obstante, no se le dio continuidad a la obra, que encontró el rechazo de la sociedad que no comprendió los beneficios de esta solución.

Sin propuestas

Musa expresó que transcurridos casi 4 años desde que dejó el ayuntamiento, no se ha realizado ninguna propuesta para mejorar la situación del vertedero, calificando esto como una falta de capacidad de las autoridades actuales para gestionar el relleno sanitario; y que no se ha informado en qué han sido utilizados los casi doscientos millones de pesos que dejó en la cuenta de la alcaldía.

Consideró que el manejo inadecuado de la basura continúa siendo un problema grave, ya que se sigue depositando a cielo abierto, generando una enorme acumulación de desechos en el mismo lugar. La situación se ha agravado recientemente, con la emisión de humo proveniente de la basura y la formación de una gran colina de desperdicios, que presenta un peligro potencial para la salud pública y el medio ambiente.

Afecta imagen del polo turístico



Musa destacó que este vertedero se encuentra frente a un puerto turístico, lo que agrava aún más la situación, ya que puede perjudicar la imagen de la ciudad como destino, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y efectivas, que permitan una gestión adecuada de los residuos y proteja la salud de la población y el medio ambiente.Urge relleno sanitario seco en Puerto Plata