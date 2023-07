Email it

El doctor Jorge Marte Báez, director del CEDIMAT reveló que en el país hay una enorme cantidad de médicos que dicen ser especialistas de una especialidad que realmente no han cursado.

“Aquí hay una enorme cantidad de médicos, nombres conocidos, que dicen ser especialistas en una especialidad que realmente no han cursado”, adujo, tras observar que hay que tener un título para tales fines.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, Marte Báez aseguró que presidentes de sociedades médicas especializadas no han sido especialistas de las entidades que han dirigido.

El galeno señaló que el especialista en una rama de la medicina debe completar una residencia, que es el internamiento de posgrado o ir más allá de hacer una subespecialidad.

“Aquí hay muchísimos médicos que salen al extranjero unos meses y vienen y se declaran especialistas en tal o cual cosa, sin ser cierto”, enfatizó.

Marte Báez deploró que en el país no hay tradición de un inventario de un lugar, físico o en línea, que se pueda comprobar la veracidad o no de las credenciales de un médico.

Especificó que en los Estados Unidos una persona puede verificar si una persona se graduó de médico y establecer si ciertamente ha cursado una especialidad.

Al referirse al plazo dado por Salud Pública dado a personas para que se pongan al día con sus documentos que lo acrediten como médico, dijo que alguna gente ha protestado consignando que no debe darse ningún tiempo porque una persona que no es médico ni especialista no puede ponerse al día.

“Alguna gente ha protestado diciendo que no debe darse ningún plazo, sino que el que está cometiendo un delito y alguien atrapado in fraganti cometiendo un robo no se le dice yo te voy a dar un plazo de tres meses para que dejes de robar”, contextualiza.

Sin embargo, consideró razonable la medida de las autoridades y destacó que por primera vez se ve un interés oficial por poner la casa en orden en el sistema de salud.

Significó que nunca se ha producido un proceso de fiscalización de personas que actúan violentando las normas, haciéndose pasar como profesional de la medicina.

Recordó que producto de una investigación hecha por Nuria Piera, la población se ha enterado de que muchos profesionales de diversas ramas practican el ejercicio ilegalmente, por no ser graduados ni tener un título que lo acredite.

“Realmente lo conoce la población en general ahora, eso siempre ha existido, lamentablemente nunca se ha hecho un esfuerzo por investigar, descubrir y castigar aquel que esté ejerciendo una profesión sin título o sin exequátur, que es la licencia profesional que debe entregar el Estado para el libre ejercicio de esa profesión”, agregó.

Cáncer de pulmón cobra mayor letalidad que el de próstata, colon y mama

Marte Báez reveló que el cáncer de pulmón, sin ser el más frecuente que existe, genera más muertes cada año que el cáncer de próstata, el de colon y el de mama.

Recalcó que el cáncer de pulmón es el tercero más frecuente en las personas, pero mueren más afectados por esta enfermedad que las tres antes mencionadas conjuntamente.

Marte Báez definió como extremadamente letal el cáncer de pulmón, contra el cual cada día se encuentran más herramientas de lucha, pero de los más frecuentes es el que se asocia a mayor mortalidad.

“Interesantemente, hay dos cánceres más frecuentes, tercero o cuarto, cáncer de mama, cáncer de próstata y el cáncer de colon, en ambos sexos, son más frecuentes que el cáncer de pulmón, sin embargo, cada año mueren muchas más personas por cáncer de pulmón que por los otros tres juntos”, precisó.

Afirmó que los problemas pulmonares son muy frecuentes en la práctica de la medicina interna como en la de cuidados intensivos.

Indicó que la causa más frecuente con que una persona acude a un médico internista es la tos o diversos tipos de dolores, como de espalda, cabeza, musculares y articular.

Mientras que un intensivista implica que el paciente está gravemente enfermo y que ha sufrido un trauma, por accidente, herida de bala, arma blanca o tiene una infección severa, entre otros.