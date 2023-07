El Gobierno y aseguradoras de salud mantienen un pulso sobre quién debe asumir gastos de enfermedades crónicas

En los últimos días, el Programa de Medicamentos de Alto Costo ha estado en boca de muchos. La declaración del director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, a un medio de comunicación en la que afirma que este capítulo de política social es “insostenible” generó duras críticas al Gobierno. Los ataques vinieron desde diferentes lados.



Sin embargo, sin entrar en la discusión de si sus palabras fueron adecuadas o no, la consideración del funcionario frente a este sensitivo tema no es distinta de la visión y posición que mantiene el Gobierno, expresada a través de las autoridades sanitarias.



Actualmente, el programa cuenta con un presupuesto de 8 mil millones de pesos al año para garantizar tratamientos gratuitos a una cantidad limitada de pacientes con enfermedades crónicas a los que de otra manera les sería imposible acceder a estos por su elevado costo. En esa dirección, las autoridades de turno del Ministerio de Salud Pública mantienen el discurso de que las aseguradoras deberían asumir la mayor carga económica de los medicamentos de alto costo. Tras el avispero que produjeron las declaraciones de Pimentel, el ministro de Salud, Daniel Rivera, al encabezar la rueda de prensa del pasado miércoles cinco de julio, garantizó la permanencia y apoyo al programa.



En ese escenario, destacó que el Gobierno dominicano invierte casi RD$8,000 millones en la provisión de medicamentos de alto costo a 16,000 pacientes, “lo que resulta insuficiente para atender toda la demanda, cuando la mayoría de los dominicanos tienen seguros médicos que deberían cubrir estos medicamentos”.



Entrevistado en el marco del reportaje sobre el impacto socioeconómico del programa, publicado en la edición de ayer, el doctor Eladio Pérez se refirió al tema en calidad de presidente del Comité Administrador de la Dirección de Acceso a Medicamentos. “Una lucha que debemos hacer todos es ver cómo se puede buscar la vía de fortalecer el sistema de seguridad social para que poco a poco cubra más medicamentos. Con solamente entrar un fármaco baja la presión. Hay un fármaco que nos lleva mil millones de pesos: adalimumab, para pacientes autoinmunes, si ese fármaco pasara a la seguridad social, la demanda en alto costo… con 500 millones se puede comprar otra cosa para entrar a otros pacientes”, sostuvo el galeno.



Esta línea de planteamiento no es del todo respaldada por el Colegio Médico Dominicano, cuyo presidente Senén Caba considera que ante las debilidades que presenta el sistema de seguridad social, en beneficios de las aseguradoras, el Estado debe garantizar los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas.



“Esos medicamentos no los puede adquirir ni siquiera una persona de clase media alta. Eso debe ser el Estado mientras se resuelve el limbo jurídico y económico. Quien debe hacerlo es el Estado, no tiene de otra, porque el Estado es el garante de la salud de los dominicanos de acuerdo con la Constitución, artículo 61”, sostuvo. Tras considerar la situación de compleja, el doctor se remontó a mayo del 2001, cuando se aprueba la Ley 87-01. Legislación que, dice, se creó bajo serios cuestionamientos por parte de los médicos y decenas de organizaciones populares.



“Esa ley que se aprobó para beneficiar al gran capital sobre la impronta de una economía de mercado. En esos tiempos se encontraba en auge poner la salud, las atenciones y los riesgos en manos de los bancos privados y dejarle al Estado dominicano los más vulnerables. Eso formaba parte de la dinámica de quitarle al Estado toda la responsabilidad social”, aseveró. El facultativo agregó: “En esas circunstancias llegamos a este tiempo en que las enfermedades de alto costo económicamente no pueden ser asumidas por la gente, y las ARS valiéndose de argucias jurídicas se niegan a cubrirlas, porque dicen que no es a ellos a los que les toca, sino al Estado, dejando en el medio al paciente”, sostuvo.



Distinto opina Teresa Martez, presidenta de Biored Cac Foundation, red de organizaciones de pacientes que requieren medicamentos biológicos. A la pregunta de si la seguridad social debe asumir la mayor carga del costo del programa o debe ser sostenido por el Estado , contestó: “Sí, es una propuesta viable que naturalmente deberá ser evaluada desde el punto de vista económico y operativo. El Estado puede inyectar a la SS parte del presupuesto del DAMAC y continuar con el programa con menor cantidad de pacientes y medicamentos”.

Salud Pública defiende apoyo al programa

De los 116 fármacos que figuran en el catálogo del Programa de Medicamentos de Alto Costo, las administradoras de riesgos de salud dan cobertura al 54 por ciento de estos. En defensa del programa, el viceministro de Salud Colectiva dijo: “Tú tienes aparte lo que son las enfermedades catastróficas. Esa cobertura se va en fármacos pero también en consultas, en la mano de obra, quimioterapia, radioterapia, un examen especial que te pudieran hacer para un diagnóstico de cáncer en específico, todo eso te va a un fondo que tú tienes en tu ARS, que antes era de un millón y gracia a mucha lucha en el Consejo de la Seguridad Social ahora subió a dos millones”.

Negociación

“En esta gestión después de mucho regañadientes hemos hecho acuerdos con las ARS ”, Viceministro de Salud Colectiva