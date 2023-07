Email it

El Ministerio de Salud Pública (MSP) llamó al Colegio Médico Dominicano (CMD) a volver a dialogar con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), para que puedan buscarle una salida al conflicto que tienen desde hace meses.



La posición de la entidad surge tras el gremio informar que paralizará la prestación de servicios sanitarios por 12 horas el próximo lunes, en los centros hospitalarios públicos y privados.



“Por el momento tenemos toda la intención de que haya un diálogo para fortalecer nuestro sistema de salud y no afectar a los pacientes”, expresó ayer en un encuentro con la prensa, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez.



El funcionario destacó que están en la disposición de poder cohesionar en una nueva mesa de concertación, para que puedan resolverse las diferencias que tienen ambas partes.



Lamenta decisión



El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Manuel Vargas, lamentó el nuevo llamado a paro realizado por el Colegio Médico Dominicano en conjunto con las Sociedades Médicas Especializadas, por el impacto que tendrá en los afiliados a la hora de buscar asistencias en clínicas y hospitales.



En ese sentido, considera que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) tiene que darle una respuesta a las demandas de los galenos lo antes posible, para que no se siga violentando un derecho fundamental.



Dijo que la solución del problema no depende de la Adars, ya que están permanentemente supervisados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), y todo lo que disponen debe estar en el catálogo de prestaciones que es aprobado por el consejo.



Los médicos anunciaron que retomarán su plan de lucha luego de 14 reuniones fallidas con las ARS.