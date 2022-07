Email it

Tras la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarar como emergencia internacional el actual brote de viruela del simio, el expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, llamó a la población a mantener la calma, pero instó a las autoridades a tomar medidas preventivas para evitar un alza de contagios en el territorio nacional.



El gremialista informó que la ciudadanía no tiene que alarmarse como pasó con el covid-19, porque la capacidad de transmisión del virus es mucho más baja y la mortalidad es menor. No obstante, al hablar con elCaribe, recomendó al Ministerio de Salud Pública (MSP) y a los galenos notificar a tiempo los casos positivos que se puedan registrar en el país, mientras que a la sociedad en general les exhortó continuar con el lavado de manos y otras normas de higiene.



Asimismo, sugirió al órgano rector de la salud iniciar un proceso de vacunación en anillo, con el que se vacunen a todas las personas que tengan contacto con infectados de la viruela del mono, que se trasmite a través de las vesículas que causa en la piel la dolencia, así como por los fluidos y las relaciones sexuales.



“Hay que establecer las alertas como ya se han establecido y prestar atención”, expresó el facultativo, al detallar que el padecimiento tiene todas las características para ser considerado como una pandemia.



Con tres casos confirmados, República Dominicana es uno de los 75 países donde se han reportado afectados con la viruela del simio, cifra que ya supera los 16 mil a nivel mundial; de los cuales, cinco han sido mortales.



Según Salud Pública, en el país aún no hay transmisión comunitaria, porque aquellos que se han contagiado lo han hecho al tener contacto con personas extranjeras, dos de ellos con individuos que ingresaron a la nación portando el virus desde los Estados Unidos.



El primer caso notificado fue el de un hombre de 25 años que ya se encuentra en su casa; mientras que los más recientes son una mujer de 51 y un joven de 19 que todavía están bajo aislamiento en el hospital Ramón de Lara.

Criterio de la OMS para declarar la emergencia

Una de las razones de la Organización Mundial de la Salud para activar la alerta máxima por la viruela del mono, es que la enfermedad se está transmitiendo con gran velocidad en países donde no se habían registrado casos con anterioridad. No es la primera vez que la entidad declara la emergencia internacional, también lo hizo con la gripe A, el polio, el ébola, el zika y el covid-19.