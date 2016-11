México intenta mantener la calma ante la sacudida de las elecciones

10/11/2016 12:00 AM - AP

Ciudad de México. México intenta mantener la calma y pensar con cabeza fría ante la sacudida que supone que llegue a la Casa Blanca un hombre que llamó “criminales y violadores” a los mexicanos, que anunció que rompería los acuerdos comerciales entre ambos países y amenazó con la construcción de un muro. “¡A temblar!”, coincidían dos diarios nacionales, Reforma y Excelsior, en su portada del miércoles ante la victoria del republicano Donald Trump. El triunfo depreció el peso como nunca antes desde 1995 -según la firma de análisis Banco Base- y provocó que algunos analistas como el escritor Enrique Krauze lo calificaran como un “terremoto”, una “tragedia” o incluso el inicio de una “guerra” no militar pero sí comercial, económica, diplomática y ética.



Sin embargo, frente a la preocupación que genera Trump en la sociedad y los mercados, tanto el gobierno de México como diversos analistas enviaron un mensaje de relativa serenidad hasta ver si el presidente electo de Estados Unidos hará todo aquello que anunció en su encendida campaña electoral o si suavizará su postura. “La relación México-Estados Unidos entra en una incertidumbre. Trump no es persona de instituciones. Seguramente va a hacer una política unilateral peor que George W. Bush y no podemos saber qué esperar”, explicó Isidro Morales, experto en América del Norte del Tecnológico de Monterrey. “Esto pone en mala posición al gobierno de México en un momento en el que está muy débil” por problemas de corrupción y violencia.



Por lo pronto, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, expresó vía Twitter: “Felicito a EUA (Estados Unidos) por su proceso electoral y le reitero a @realDonaldTrump la disposición de trabajar juntos en favor de la relación bilateral”.



“Confío que México y Estados Unidos seguirán estrechando sus lazos de cooperación y respeto mutuo”, añadió, puesto que “son amigos, socios y aliados”.