Aunque se da por hecho que Shohei Ohtani no abandonará Los Ángeles esta temporada, hay varios lanzadores abridores que podrían ser traspasados en las próximas tres semanas, según un informe de Ken Rosenthal para The Athletic.



Líder de ambas ligas tanto en slugging como en OPS permitido, Marcus Stroman ha lucido mejor que nunca en su 10ma temporada en las Grandes Ligas. Pero no se puede decir lo mismo de los Cachorros, que llegaron a la jornada del viernes a ocho juegos de los Rojos en la pelea por la División Central de la Liga Nacional.



Stroman puede salirse del último año de su contrato al final de esta temporada, lo que lo convierte en un candidato a tener en cuenta antes de que venza el plazo para hacer cambios si Chicago no ha mejorado significativamente en la tabla de posiciones para entonces.



Hablando de pitchers en equipos del centro de la L.N. que se están alejando de la lucha por la postemporada, no perdamos de vista a Jordan Montgomery y Jack Flaherty de los Cardenales. Ambos firmaron contratos de un año en el 2023, lo que significa que serán agentes libres al final de la campaña, y aumentarán drásticamente sus probabilidades de ser negociados.



Cambiando de circuito, la División Central de la Liga Americana tiene su propia cuota de abridores en el mercado. El compañero de equipo de Flaherty en la escuela secundaria, Lucas Giolito, ha tenido otra temporada sólida (6-5, EFE de 3.50), pero con los Medias Blancas 15 juegos por debajo de .500 antes al comenzar la jornada del viernes, y Giolito rumbo a la agencia libre este invierno, podría ser una probable ficha de cambio.



Un equipo que se encuentra en una situación parecida son los Tigres, que amanecieron el viernes con foja de 38-48 a pesar de la gran temporada del venezolano Eduardo Rodríguez (EFE de 2.64, WHIP de 1.005). La situación de Rodríguez es particularmente interesante, debido a que firmó un contrato de cinco años y US$77 millones en noviembre del 2021, pero tiene una opción para salirse del mismo disponible después de este año.



Si bien los Guardianes comenzaron la jornada del viernes sólo 1.5 juegos detrás de los Mellizos en la División Central de la L.A., Rosenthal igual informó que Shane Bieber podría ser una opción para ser enviado a otro club, considerando que Cleveland es un equipo de bajos ingresos. Al igual que varios de los otros lanzadores mencionados aquí, Bieber firmó un contrato de un año para evitar el arbitraje en 2023.



A pesar de tener un récord ganador, Boston está en el último lugar en el Este del Joven Circuito, y por lo tanto podría buscar vender. Una ficha interesante podría ser James Paxton, quien ha regresado a su mejor forma después de aparecer en solo seis juegos entre 2020 y 2022. Debido a que los Medias Rojas declinaron una opción del club para extender su contrato, Paxton será un agente libre este invierno.



Marcus Stroman descansará



Marcus Stroman dejó claro que para él es un honor haber sido seleccionado para el Juego de Estrellas por su gran actuación en la primera mitad de la temporada. El abridor de los Cachorros también dijo varias veces en las últimas semanas que creía que un descanso a mediados de temporada le vendría bien.



Después de la derrota de los Cachorros por 6-5 ante los Cerveceros en el American Family Field el jueves, en la que Stroman hizo su última apertura de la primera mitad de la temporada, el monticular reveló que no tiene intenciones de lanzar en el Clásico de Media Temporada el martes en Seattle, porque prefiere darle prioridad a su preparación para la segunda mitad.