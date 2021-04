Sepultan restos de Rosa, madre del exministro Ventura Camejo

SANTIAGO.- Los restos de la señora Altagracia (Rosa) Camejo, madre del ex ministro Ramón Ventura Camejo, y otros hermanos, fueron sepultados en el Cementerio Municipal de El Ingenio.

La dama también era la madre de Leonora, Tono, Inés, Mayra y Eddy, los cuales procreó con el señor Ramón Ventura Minier, fallecido en el año 2018. Antes había fallecido Arlette, la primera de los hijos del ex ministro Ventura Camejo y su esposa Luis Ureña.

Al velatorio y sepelio de la señora Camejo, asistieron numerosas personas, como sus familiares, amigos, relacionados, miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del cual el ex ministro es miembro del Comité Político, empresarios, funcionarios, comerciantes, industriales, dirigentes de organizaciones políticas diferentes u otras personalidades.

El PLD y otros sectores se solidarizaron con los familiares de la dama fallecida a los 82 años. La señora Camejo poseía valores extraordinarios, como la honestidad, la disciplina, solidaridad y responsabilidad, por los cuales era admirada en su comunidad, además de vivir dentro de su ámbito religioso. El novenario será en la Parroquia Santa Ana, de Nibaje, a las 6:00 de la tarde.

Ventura Camejo, uno de los ex funcionarios más honestos que tuvo el país en el manejo de los recursos del Estado durante los gobiernos del PLD, también fue diputado, senador y gobernador de la Provincia Santiago. En el 2004, fue designado director de la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), la cual se convirtió luego en Secretaría de Estado de Administración Pública (SEAP) y posteriormente ésta pasó a ser el Ministerio de Administración Pública (MAP), donde sumó 16 años dirigiendo.

Durante los actos fúnebres, el ex ministro Ventura Camejo estuvo acompañado por sus hijos, el diputado del Parlamento Centroamericano, Manuel Ventura Ureña y Carlos.

Del MAP estuvieron Maritza Silverio, Evelyn Román y otros funcionarios. También estuvieron el precandidato presidencial por el PLD, Francisco Domínguez Brito, el ex diputado Marino Collante, Wiliam Liriano, ex subgerente del Banco Central, ex ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, José Arturo Tatis, dirigente del PLD, una representación de la Regional Norte del MAP, con Alesandre Álvarez a la cabeza, y decenas de otras personalidades. También estuvieron en la Funeraria Blandino, donde fue el velatorio, muchos comunicadores.

Luego del sepelio, el miembro del Comité Político del PLD salió a visitar tumbas de familiares, amigos y compañeros, entre las cuales está la de su hija Arlette, según lo informado por el periodista Luís Céspedes Peña.