Durante nueve días, El Poeta Callejero estará entregando una a una las canciones que conforman su esperado álbum «Psicología».

Durante una visita a Famosos Inside hace casi dos años, junto a su pareja, una joven española que lleva las riendas de su carrera ahora, El Poeta había asegurado su cambio, la transformación que había tenido. Se refirió a la situación del mundo urbano y había advertido que estaba trabajando en un nuevo disco.

El Poeta conoció a su novia durante una gira por España, pues ella era la manager de esa gira. Y terminaron enrolándose.

Así que este regreso crea expectativas dada la calidad del verso del poeta, la honestidad de su lírica y el respeto a su carrera. Sobre todo después de la necesaria toma de conciencia.

El Poeta Callejero forma parte de lo mejor del mundo urbano (Foto servida)

Una nota de prensa dice que “Psicología”, (título del nuevo álbum) comenzará a ser publicado a las 2:00 de la tarde de este lunes 15 de enero. Lo hará a través de su canal de Youtube en una serie, de nueve días, que concluirá el 24 de enero.

“Psicología”, abunda la nota, cuenta con nueve temas, cuya primera entrega también saldrá este lunes, en todas sus plataformas digitales.

“Es un álbum que sale con una misión y es mostrarle al público las herramientas psicológicas que yo mismo he aprendido con ayuda profesional, ya que en el mejor momento de mi carrera me dejé atrapar por las drogas y me perdí en ese mundo del cual se puede salir, yo soy un ejemplo de eso”, ha dicho El Poeta desde su residencia en Madrid.

Dice la nota que El Poeta se encuentra en Europa, muy enfocado en su carrera y trabajando sin descanso. Desea como nunca que los proyectos que tiene en agenda empiecen a dar los frutos. Una tarea en la que se han empleado a fondo, tanto él como su equipo de producción.

“Estoy confiado en este trabajo, y esperamos que este álbum sea de gran ayuda para el público”, destacó El Poeta.

El Poeta Callejero, creador de letras poéticas, con un estilo de música urbana muy particular, nació en San Juan de la Maguana. Su nombre real es Geraldo Gabriel Santana, y es considerado uno de los propulsores de las letras con sentido entre la nueva generación del rap.

La primera vez que estuvo en una tarima con público en la capital, fue durante un mega evento organizado por Luis Medrano. La tarima estaba situada frente a la Cervecería Nacional Dominicana. Su impacto entonces fue tan grande, que si lo dejan, amanece inspirado, improvisando versos.

Ojalá que el regreso sea exitoso. El mundo urbano lo necesita.