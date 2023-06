Amelia Alcántara: Hony Estrella no ha llegado donde ha llegado Yailin

Amelia Alcántara, locutora y panelista del programa Sin Filtro Radio Show, expresó su opinión sobre las declaraciones de Hony Estrella sobre Yailin La Más Viral, afirmando que la panelista de Esto No Es Radio «se ha excedido».

Alcántara afirma que Hony deja que la presión de los comentarios recibidos por parte de las seguidoras de Yailin la afecten. Asimismo, sugiere que Hony Estrella queda opacada frente a Yailin debido a la mayor fama de esta última y el poder que tiene el público urbano en la industria artística.

Hony Estrella afirmó el martes que las seguidoras o fanáticas de Yailin La Más Viral alaban a alguien «sin talento» con una intervención donde dejó entrever que esas fanáticas carecen de educación. En respuesta, Alcántara asegura que la comunicadora ofendió a esas seguidoras de manera exagerada. Además, menciona que Yailin ha alcanzado un nivel de éxito al que Hony no ha llegado.

«A mí no me importa que ese público no me conozca. Ustedes no saben del conflicto entre Rusia y Ucrania. No saben que Juan Bosch escribió el libro La Mañosa. Ustedes no saben que Obama fue presidente de los Estados Unidos. Que ustedes no sepan quién soy yo no me importa. Lo que sucede es que ustedes quieren tener un referente para sentir que alguien las sacará del lodo en el que están. Por eso están elogiando a una joven que no tiene talento» fueron las palabras de Hony Estrella.