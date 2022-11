Angely Báez conquista terreno fértil como conferencista internacional

Email it

El éxito es un concepto bien definido en la vida de la locutora dominicana Angely Báez, una de las voces comerciales más reconocidas del país, quien en lo que va de año ha narrado audiolibros, impartido talleres de locución y ha actuado en cine también.

Sin embargo, su nueva faceta como conferencista tanto en español como inglés, es una de las pasiones que ha empezado a dar frutos en su vida, trascendiendo en territorio nacional e internacional.

Báez, voz oficial de Premios Soberano 2019, tiene previsto concluir el 2022 impartiendo una conferencia completamente en inglés, en el marco del evento “Thats Voiceover” de la Society of Voice Arts And Sciences”, en los Ángeles, California.

Asimismo, su agenda de fin de año, también la llevó este mismo mes a ofrecer un taller intensivo en Quito, Ecuador, sobre narración de audiolibros.

Hace unos días, Angely Báez también viajó a Guatemala, en el marco del Festival MOVART de la Universidad Panamericana de Guatemala, donde disertó sobre su experiencia de aproximadamente dos décadas produciendo y conduciendo radio.

Sobre esta etapa como conferencista, Báez asegura sentir emoción y orgullo. “Estoy feliz de poder compartir conocimiento, de formar nuevos talentos y aportar a ese legado que espero poder dejar para dignificar y engrandecer el mundo de la locución cuando ya no esté”.

De cara a continuar impartiendo conferencias educativas a nivel internacional, la profesional de la palabra hablada también recibirá el 2023 a lo grande.

En enero volará hacia Panamá para ofrecer su primer masterclass del año y en febrero participará de la primera Edición de Locución 101 en Nueva York.

Hasta el momento, la locutora criolla es la única dominicana merecedora de dos Voice Arts Awards, otorgado por la Society of Voice Arts and Sciences (SOVAS), y como si fuera poco acaba de recibir la noticia de estar nominada por partida doble en los premios, considerados como los Óscar de la Locución, en la categoría de “Mejor Narradora de Audiolibros de Ficción” en español y “Mejor Narración para TV o Película”.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo la dominicana ofreció una conferencia en Cancún, México, en el marco del Congreso de la voz “Voicemasters” y en abril condujo el evento Biznet Latina en Nueva York.

Sin duda alguna, el 2022 ha sido uno de los años más importantes en la carrera profesional de la dominicana y el próximo año promete estar lleno de retos también.