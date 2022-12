Email it

Francisca protagonizó un momento muy emotivo durante la emisión de este lunes del programa Despierta América. La nativa de Azua decidió «hacer las paces con su niña interior» y despojarse del trauma de que su pelo natural es feo y malo.

«Uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello. Crecí sintiéndome fea, sentí que debía acercarme al estereotipo de belleza me podían permitir sentirme por un ratico bonita. A los 11 años le pedí a mi mamá que me regalara un alisado de cabello porque no quería tener ‘pelo malo’”, siguió contando sin poder evitar la emoción.

Al final del show, en el último minuto, entró la nueva Francisca y muy al estilo Halle Berry compartió con sus compañeros y con el público su transformación, su nueva versión.

«Me siento bella, pensé que iba a ser más choque, ahora a comenzar a conocerlo, y cuidarlo», dijo con una sonrisa.

Antes de despedirse, tuvo palabras especiales para su esposo, Francesco, de quien dijo que su apoyo a marcado la diferencia en su vida, y compartió el mensaje que recibió de su parte después de contar la noticia en el show.

En la cuenta de instagram del programa se mostró el nuevo look de la dominicana; las reacciones fueron

diversas, pero la mayoría felicitó a la también actriz por su dcisión y señaló lo bien que se ve.

«Francisca ‘hace las paces’ con su niña interior y deja atrás los prejuicios que tenía por su pelo rizado», se posteó en el perfil del espacio matutivo de Univisión.