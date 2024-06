Me interesé por la pelota cuando vivía en Guazumal, en el mismo sitio donde vivo hoy, porque oía los juegos con mi abuela Matilde en un radio Grundig de pila Rayovac. Luego sintonizábamos los partidos desde el Candlestick Park de San Francisco para deleitarnos con Marichal. Ese gusto se me acentuó en Santiago, durante la secundaria y gracias a Tomás Peña, con quien compartimos tantos juegos. Mi vicio creció tanto que hasta los veía en los camiones que cobraban 5 cheles cuando se colocaban detrás de la pared del left del Estadio Cibao, y más cuando aparecieron los chuflays con las fotos de ellos, que coleccioné, aunque muchos aparecían con los nombres cambiados.



Siempre me causó confusión cuando se referían a hazañas anteriores a esos años de oro de inicio de los 70. De manera que esta cronología la fui armando poco a poco con Cuqui Córdova, Héctor, Bienvo, y otros, para esclarecerme. La comparto con ustedes, si andan en pelota:

Estadio Gimnasio Escolar antes de 1933. Al fondo el Memphis encallado 1917. Jackie Robinson en el Estadio de la Normal 1948. Juego en el Gimnasio Escolar.

1898 • En el gobierno de Ulises Heureaux se construyó el puente de su mismo nombre, que permitía el paso, de la gente de Pajarito, para venir a la ciudad y asistir a los juegos de pelota.

1907 • El Licey se forma de la fusión de los equipos Casino y Vía.

1910 • La Plaza Colombina se convierte en el play oficial. Hoy es el espacio que ocupa el Parque Eugenio María de Hostos.

1911 • Se construyó el play Gimnasio Escolar en el gobierno de Mon, el mismo año que lo mataron, que estaba entre La Pina, Cambronal, José Gabriel García y Malecón, frente al encallado barco norteamericano SS Memphis.

1911 • Con la apertura del Gimnasio Escolar juega el equipo del mismo nombre.

1915 • En San Carlos se distingue por un buen equipo que allí existió.

1912 • Existían en Santiago dos equipos que jugaban en el play donde está el Parque Plaza Valerio: El Yaque y El Inoa.

1914 • Enrique Hernández, por el Gimnasio Escolar, tiró el primer juego sin hit ni carrera contra los Marines del acorazado Washington. Ponchó 21 gringos.

1916 • En plena ocupación de Estados Unidos, juegan en el Gimnasio Escolar Ponce contra el Escogido.

1919 • Existió, en los terrenos donde se construyó el Estadio Juan Marichal, el Estadio Primavera. Allí estuvo el antiguo hipódromo.

1920 • Remodelación del Gimnasio Escolar.

1921 • Se forma el Escogido desde los equipos San Carlos, Los Muchachos y Delco Light

1923 • Se realiza el primer torneo nacional jugado en La Capital con los equipos Santiago, San Pedro de Macorís, Licey y Escogido.

1924 • Se celebra una serie entre el Licey y el Escogido.

1928 • Ercilia Pepín se manifiesta a favor de Sandino y recibe al ministro de Educación José Vasconcelos e inaugura el Liceo México. Ello influyó para rebautizar al equipo de Santiago el año siguiente.

1929 • El torneo nacional se realiza con los equipos Licey, Escogido y Sandino.

1930 • A pocos meses de instalarse el gobierno de Trujillo pasa por Santo Domingo, el 3 de septiembre, el ciclón de San Zenón.

Juan Marichal.

1930 • Se inició la reconstrucción del Estadio Primavera y del Gimnasio Escolar, luego del paso del ciclón

1931-32 • Se juega fuera del país (Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Cuba…) con el equipo dominicano General Trujillo.

1933 • Vinieron desde Estados Unidos los Cubans Star de la Liga Negra. Le ganaron al Licey 7 a 3 en el Gimnasio Escolar.

1933 • Se juega en Santiago en el “Enriquillo Park”, donde estuvo el hipódromo y donde luego se construyó el Estadio Radhamés, hoy Cibao.

1935 • Johnny Mize dio un palo de 480 pies que la mandó hasta el Memphis, pero fue declarado tubey (two base).

1936 • Se construye en San Pedro de Macorís el “Oriente Park” que luego se llamó Tetelo Vargas.

1936-37 • Se jugaron pequeños encuentros internacionales contra los Cuban Stars, Concordia (Venezuela) dos veces, Richmond, Hagleton, Almendares (Cuba), Ponce (Puerto Rico), y el Cincinnati.

1937 • El torneo se juega con tres equipos: Dragones de Ciudad Trujillo, Aguilas Cibaeñas y Estrellas Orientales.

1942 • Torneo en Ciudad Trujillo entre San Rafael, Cerveceros y NIKA.

1943 • Se construyó en La Vega el Estadio Guarionex.

1943 • Se demolió el Gimnasio Escolar.

1943 • Se juega la serie “V de la Victoria” entre Santiago y La Vega.

1944 • El Perla Antillana se acondiciona para pelota y caballos.

1946 • Se construyó el Estadio de La Normal (con capacidad de 4 mil personas).

1946 • Se celebran los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

1948 • Los Dodgers de Brooklyn celebran un juego en el nuevo Estadio de La Normal con la presencia de Jackie Robinson, Roy Campanella, el famoso catcher; Duke Snider, Pee Wee Reese…

1948 • Tragedia de Río Verde.

1949 • Se realizó una pelea de exhibición a 4 asaltos entre Joe Louis, campeón pesado contra Al Kincel en el Estadio de La Normal.

1951-54 • El Estadio de La Normal es el oficial para los torneos de pelota. Se celebran 4 torneos con los equipos Águilas Cibaeñas, Licey, Escogido y Estrellas Orientales. Es el inicio del béisbol organizado.

1952 • Primera transmisión por televisión.

1954 • Guayubín Olivo lanza el primer juego sin hit de la historia de la Pelota Dominicana.

1955 • Construcción del Estadio Ramfis (Quisqueya).

1958 • Se construyó el Estadio Radhamés, hoy Cibao.

1959 • Se construyó el Estadio Loro Escalante.