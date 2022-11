Edwin López considera que el arte es la manera de expresión de un pueblo o de una persona en particular, pues considera que esta le da belleza a lo más simple, ya que transmite sentimientos que llegan a convertirse en un mensaje. Además, entiende que el arte se encuentra en la música, la pintura, la artesanía, entre otras expresiones artísticas. En la actualidad, Edwin López está inmerso en la preparación de una exposición colectiva en la que junto a otros artistas presentarán a personalidades dominicanas han hecho grandes aportes en la historia de la República Dominicana. El artista plástico recuerda que desde los 13 años empezó a trabajar con el pintor John Ventura y al mismo tiempo estudiaba pintura en el taller artesanal y de pintura Doña Cenia.

¿Que técnicas y paleta de colores utilizas en tus obras?

Mayormente utilizo la técnica mixta, siempre teniendo en cuenta los colores alegres del trópico cómo azul, naranja, verde, rojo, entre otros que les dan vida y alegría a mis obras y expresan nuestra dominicanidad. Me gusta trabajar flexible a las técnicas por la posibilidad de adquirir nuevos métodos y aprender que podemos evolucionar y seguir aportando al arte. También, me gusta trabajar en seco y con colores fuertes porque me identifico con el impresionismo. Me gusta impactar con lo que reflejo.

¿Qué sería para tí una obra de arte?

Una obra de arte es aquella que con sus técnicas y colores bien aplicados comunican de manera directa a quien la observa. Para mí es el dominio de técnicas, la creatividad que se sale de lo normal para dar una impresión del sentimiento expresado. Una obra de arte es la que cuenta con todos los parámetros requeridos y aún así nos deja perplejos de cómo el artista ejecutó su técnica, su forma, su sentimiento y expresión, teniendo en cuenta que una obra no necesariamente tiene que tener los parámetros establecidos, ya que lo más importante es el mensaje y lo sublime de su expresión. Así nace otra técnica, otra forma, otra innovación…

¿Existe el arte efímero?

Claro que existe, pues es una manera de expresión de poco tiempo, pero eso lo hace muy sublime.

¿Debe el arte ser agradable a la vista de quien la observa?

Considero que sí, que debe de ser agradable a la vista porque eso es lo que hará que se pueda contemplar lo que en él existe, ya sea la armonía, figura, color, perspectiva, pero todo depende de lo que se quiera transmitir. En toda obra debe de haber equilibrio y composición para que la obra sea agradable, pero debemos siempre ser inquietos y atrevidos y ver más allá de todo. El arte siempre será agradable más en la manera en que éste nos impacte o por el mensaje que transmita. En mí opinión, una obra depende del público y la manera en que impacte y se critique positivamente.

Edwin López, artista plástico y muralista

¿En toda obra artística deben de permanecer las reglas de equilibrio y composición?

Considero que el equilibrio y la composición son fundamentales en una obra de arte. Pero éste ha evolucionado mucho y una expresión en un momento dado puede no tener nada de eso, aun así hace que el observador sienta lo expresado.

¿Qué es más relevante, la forma, la técnica o el contenido de una obra?

El contenido y la forma para mi van de la mano, pero el contenido superó mucho a la forma, ya que podemos hacer muchas formas, y el contenido puede ser el mismo. Entre la importancia del contenido o la técnica debemos tener en cuenta que si hablamos de algo abstracto, el contenido es la belleza de la técnica. A veces el contenido es poco, pero la técnica refleja la belleza y en lo contrario si tenemos el contenido puede suceder lo mismo, dependiendo de su valor, la técnica puede ser opacada. Lo importante en la obra es tener un balance de cómo estás.

¿Todo el mundo puede distinguir una obra de arte?

No, no todo el mundo puede distinguir una obra de arte. Teniendo en cuenta los parámetros de quien la hizo y el interés de la crítica colectiva de personas pueden definir si es obra o no. Eso es por falta de conocimiento del arte.

Una de las obras del artista

¿Es el arte universal?

Para mí sí es universal. Podemos hacer arte de todo o casi de todo y de muchas formas. Es universal porque existen miles de formas y hay arte de muchas maneras.

¿Es el arte es elitista?

Particularmente considero que no lo es, porque si se puede estar en cualquier estatus social y se puede observar en cualquier persona, entonces considero que no es elitista.