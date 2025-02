Efemérides del 23 de febrero: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El 23 de febrero es el quincuagésimo/segundo del año en el calendario gregoriano. Quedan 311 días para finalizar el año.

Efemérides de hoy 23 de febrero

1455: según algunas fuentes, en esta fecha se termina la primera impresión de La Biblia de Gutenberg. A partir de aquí, el nuevo invento de la imprenta se extendió rápidamente desde el valle del Rin a toda Europa. Los empleados de Johannes Gutenberg se encargaron de enseñar a otros artesanos europeos, que estaban dispuestos a aprender el novedoso oficio de impresor.

1821: muere John Keats, poeta romántico inglés, cuya melancólica poesía es verdaderamente exuberante e imaginativa. Entre sus obras se destacan Oda a Psique y Oda a una urna griega.

1848: muere John Quincy Adams, sexto presidente estadounidense.

1889: nace Victor Fleming, cineasta estadounidense recordado como uno de los más influyentes del séptimo arte gracias a obras como The Wizard of Oz o Gone with the Wind.

1917: inician manifestaciones en San Petersburgo (Rusia), las cuales son el inicio de la revolución de febrero, fin del Imperio Ruso.

1918: en la URSS se funda el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos.

1940: nace el galardonado actor estadounidense Peter Fonda, reconocido por películas como Easy Rider, Ulee’s Gold, The Wild Angels, entre otras.

1945: marines estadounidenses izan la bandera de Estados Unidos en la cima del monte Suribachi, en Iwo Jima. El instante fue inmortalizado por el fotógrafo Joe Rosenthall, obteniendo el Premio Pulitzer y sirviendo de inspiración para la posterior escultura Marine Corps War Memorial.

1978: nace René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, cantante y compositor puertorriqueño.

1983: nace Emily Blunt, actriz británica conocida por su participación en películas como The Adjustment Bureau, The Devil Wears Prada, The Young Victoria, Looper, entre otras.

1994: nace Dakota Fanning, actriz estadounidense popular por sus roles en I Am Sam, Man on Fire, War of the Worlds, Coraline, Houndog, entre otras producciones.

1997: científicos escoceses anuncian que han logrado desarrollar una oveja clónica a la que dan el nombre de Dolly. La oveja Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta el 5 de julio de 1996. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo (Escocia), Ian Wilmut y Keith Campbell. Su nacimiento no fue anunciado hasta siete meses después, el 23 de febrero de 1997.

Dolly fue el resultado de una transferencia nuclear desde una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado y anucleado (sin núcleo), implantado después en una hembra portadora. La célula de la que venía Dolly era una célula especializada, procedente de un tejido concreto -la glándula mamaria- de un animal adulto (una oveja Fin Dorset de seis años), lo cual suponía una novedad, hasta ese momento se creía que sólo se podían obtener clones de una célula embrionaria, es decir no especializada.

Cinco meses después nacía Dolly, que fue el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos enucleados con núcleos de células mamarias.

1999: Carlos Santana consigue ocho Premios Grammy, igualando el récord que poseía Michael Jackson, logrado en 1983.

2002: Íngrid Betancourt es secuestrada por las FARC durante un mitin y permanecería secuestrada durante 2.323 días.

2006: Sale a la venta Harry Potter y el misterio del príncipe, el sexto libro de la saga del joven mago.

2009: Penélope Cruz se convierte en la primera actriz española en conseguir un Premio Óscar.